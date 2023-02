Nach Bezirkswahl in Berlin-Mitte Grün-rotem Bündnis droht Verlust der Mehrheit in der BVV

Die Wiederholungswahl bringt einige Tücken mit sich. Selbst für die in Berlin-Mitte so erfolgreichen Grünen. Zwar holte Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger mit ihrer Partei 28,5 Prozent, doch ihr Bündnispartner, die SPD, verliert zwei Sitze in der BVV. Das kann die grün-rote Zählgemeinschaft die Mehrheit kosten.

Die Parteien kommen zusammen zwar auf 28 Sitze, das reicht. Allerdings steht bei den Grünen die Verordnete Ingrid Bertermann auf der Liste, die sich so in die BVV wählen ließ, ihr Mandat nach einem Parteiwechsel aber mit zu den Linken nimmt.

Das wollen sich die Grünen nicht gefallen lassen. Der Vorstand prüfe nun rechtliche Schritte, sagte Remlinger dem Tagesspiegel. Grundsätzlich sind Fraktions-Austritte in der BVV aber erlaubt. So verließ auch die ehemalige Stadträtin Ramona Reiser die Linke und ist seitdem fraktionslos.

