Kennen Sie die Heute-Show aus dem ZDF? Sie läuft am Freitagabend, etwa ab 22:30 Uhr. In der Sendung von Oliver Welke, die nicht immer gleich gut ist, wird das politische Geschehen der vergangenen Woche ironisch betrachtet. Am letzten Freitag meldete sich einer der Reporter, Fabian Köster, als Gast im Gesundheitsamt Reinickendorf. Amtschef Patrick Larscheid war sein Gesprächspartner, witzig und ein bisschen frech, wie man ihn kennt.

Aber eben auch ein kompetenter Fachmann, der sich in der Auseinandersetzung mit der Berliner Politik nicht scheut, den Standpunkt der Gesundheitsämter zu vertreten. Vom Bezirksamt wird er gerade in der Pandemie immer unterstützt, mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht das Amt beispielhaft da. Nehmen Sie sich die Zeit, schauen Sie sich den Beitrag an – hier der Youtube-Link.

Klar, dass Larscheid nicht nur Begeisterungsstürme auslöste. Zum Beispiel bei der in Reinickendorf beheimateten Firma, die jene Merci-Schokolade herstellt, über die ein bisschen gelästert wurde. Ich vermute, Larscheid ist hinterher etwas schwummrig geworden, als er sich selbst hörte. Meine Empfehlung: Niedriger hängen. Lachen. Und sich über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes freuen, die hör- und erkennbar nicht aufs Maul gefallen waren.

Wenig Humor beweist jedenfalls Bezirksbürgermeister Frank Balzer, CDU. „Per Empfangsbekenntnis“ schickte er an Patrick Larscheid ein Schreiben ins Amt, in dem er unter Bezug auf die heute-show „mit sofortiger Wirkung den direkten und ungenehmigten Medienkontakt“ untersagt.

„Beantwortung von jeglichen Anfragen der Medien bedürfen ab sofort der vorherigen/rechtzeitigen schriftlichen Genehmigung,“ schreibt der Bürgermeister an den Amtsarzt.

[Sie wollen mehr aus dem Berliner Norden lesen? Den Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel gibt es hier - leute.tagesspiegel.de]

Lesen Sie mehr zu Corona in Berlin: „Viele Eltern gehen auf dem Zahnfleisch“. Die Kinos klagen und kündigen eine Aktion für Sonntag an. Der Berliner CSD soll trotzdem stattfinden.

Und hier noch mehr Themen im aktuellen Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel

- Das ist ein Skandal: Justizsenator lässt Reinickendorfer Anwohner-Petition ins Leere laufen – Es ging um den offenen Vollzug für Sicherungsverwahrte

- Wenn die Kraniche kommen: Natur pur im Fließtal und am Tegeler See

- Ein Radweg nach Lübars wäre schön – aber der Bezirk tut nichts dafür

- Das Abwasser, der Gestank und eine unklare Rechtslage: In der Cité Guynemer ist der Kanal oft voll

- U-Bahn ins Märkische Viertel: Pro und Contra

- Patrick Larscheid in der Heute-Show: Gesundheitsamt zeigt sich ein bisschen frech

Mehr zum Thema Kitaschließungen in Berlin „Viele Eltern gehen auf dem Zahnfleisch“

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon über 240.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.