Nach Großfeuer in Berliner U-Bahnhof Brandopfer stirbt nach etlichen Hauttransplantationen

Der Betreiber des Berliner Asia-Restaurants, der bei dem Großbrand in der Ladenstraße am U-Bahnhof Onkel Toms Hütte am 15. November 2020 schwer verletzt wurde, ist tot. Wie der Tagesspiegel jetzt erfuhr, ist Hoang Trung Nguyen am 4. Oktober im Alter von 34 Jahren in Vietnam verstorben. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf. Berlins Bezirksnewsletter gibt es hier kostenlos und in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke.

Das Feuer, das große Teile des Bahnhofskomplexes zerstörte, war im Restaurant “Mai 88” ausgebrochen. Bei einer Explosion im Laden und dem anschließenden Brand erlitt der damals 32-Jährige schwere Verbrennungen, 60 Prozent seiner Haut wurden verbrannt.

“Er lag viele Monate im Krankenhaus und musste etliche Hautransplantationen über sich ergehen lassen”, schreibt Ute Hagmayer, Pfarrerin der benachbarten Emmaus-Gemeinde in einem Nachruf. “Seine Familie betreute ihn rührend.” Im vergangenen Sommer kehrte er zurück nach Vietnam, wo er abermals operiert wurde. Er sei dort im Hause seiner Eltern gestorben, so die Pfarrerin.

Hier die Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf

