Nach monatelanger Schließzeit Bürgeramt Prenzlauer Berg wieder geöffnet

Das Bürgeramt Prenzlauer Berg ist wieder geöffnet - das im Rathaus Pankow aber bleibt noch bis April geschlossen. Das hat das Bezirksamt mitgeteilt. Beide Ämter waren seit Anfang Dezember 2022 für den Publikumsverkehr gesperrt - das Wahlamt hatte die Räumlichkeiten wegen der Wahlwiederholung in Anspruch genommen. Nur in den Bürgerämtern Buch und Weißensee wurden im Bezirk Pankow noch Termine vergeben.

Nun ist der Standort in der Fröbelstraße in Prenzlauer Berg wieder geöffnet. Dort arbeite man wieder „im Normalbetrieb“, teilt das Bezirksamt mit. „Es werden ab sofort wieder alle vorhandenen Terminkontingente für die Service-Telefonnummer 115 und für die Online-Terminvereinbarung angeboten.“

Das Bürgeramt Pankow in der Breiten Straße dagegen soll voraussichtlich erst am 3. April in den Normalbetrieb zurückkehren. Es wird zur Vorbereitung des Volksentscheids „Berlin klimaneutral“ weiterhin vom Wahlamt benötigt.

