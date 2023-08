Tagesspiegel Plus Nach Planungsstopp in Berlin-Lichtenberg : Grünes Licht für Radwege in der Siegfriedstraße

Seit 2017 soll die Siegfriedstraße geschützte Radwege bekommen. Nachdem CDU-Senatorin Schreiner die Planungen zunächst gestoppt hatte, gibt es nun grünes Licht. Das Ende vom Lied?