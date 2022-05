Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert. Mit mehr als 35.100 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Mit Gittern schützt das Grünflächenamt die Beete und Wiesen auf dem Charlottenburger Savignyplatz seit einer Woche vor Zerstörungen und der Vermüllung durch eine "Übernutzung" (wir berichteten). Jetzt gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zur Frage, ob die Sperrungen nötig sind – und Forderungen nach mehr Grünflächen im Bezirk. Letzteres auch von Leser:innen, nachdem wir angeregt hatten, uns konkrete Flächen zu benennen, die entsiegelt und begrünt werden könnten. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen unter anderem diesmal:

Schulen spenden für die Ukraine-Hilfe

Von antisemitisch belasteten Straßennamen bis zum Zivilschutz – unsere BVV-Themenvorschau

Corona-Update für den Bezirk

Wie eine aus Syrien geflüchtete Familie einen Frisiersalon gründete

Geht Mieterschutz auch ohne Milieuschutz? Die politische Debatte hält an

Kein Geld für Kränze: Bezirksamt spart bei Gedenkveranstaltungen

Gewinnen Sie Tickets für ein Gespräch mit dem Schriftsteller Jean-Philippe Toussaint

"Weinbrunnen" am Rüdesheimer Platz öffnet wieder

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.