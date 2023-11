Nach Stopp für Umgestaltung der Uhlandstraße Bürgerinitiativen kritisieren Berliner „Auto-Senatorin“

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 286.000 Mal abonniert. Mit mehr als 39.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unseren Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Enttäuscht über Berlins Verkehrssenatorin zeigt sich das Netzwerk Menschengerechte Stadt , dem fünf Bürgerinitiativen in Wilmersdorf, Dahlem und Friedenau angehören. Manja Schreiner (CDU) habe Umgestaltungspläne für die Wilmersdorfer Uhlandstraße gestoppt. Sie ignoriere eine vorhandene Machbarkeitsstudie und Bürgerwünsche und erweise sich damit als „Auto-Senatorin“ . Außerdem würden Verkehrsgefahren im sogenannten Uhlandbogen zwischen Blisse- und Berliner Straße „zementiert“, kritisiert Matthias Reich von der Bürgerinitiative Wilmersdorfer Mitte . Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Handel ist Wandel: Rewe eröffnet große Ku’damm-Filiale, Schmargendorfer Geschäftsleute gründen Verein – und ein Einrichtungshaus muss nach 34 Jahren schließen

Hotel weicht Wohnungsbauprojekt

Freikarten für Punkkonzert

Buchhandlungen um den Savignyplatz laden Literaturfreunde ein

Kiezkamera: Karstadt verramscht Schaufensterpuppen vor der Schließung in der Wilmersdorfer Straße

Spendenlauf für die Kältehilfe

Neues Café beendet langen Leerstand am Olivaer Platz

