Nach der Umbenennung der Wissmannstraße in Neukölln in Lucy-Lameck-Straße könnte bald auch die Wissmannstraße in Grunewald einen neuen Namen tragen. Eine Jury hat aus einigen Vorschlägen einen möglichen neuen Namen für die Wissmannstraße in Grunewald ausgewählt, den sie aber noch geheimhält. Kurz vor der Jurysitzung hatte die CDU-Abgeordnetenhauskandidatin im Wahlkreis Grunewald, Sandra Khalatbari, eine Umbenennung in Baraschstraße angeregt. Die jüdische Familie Barasch hatte einst an der Wissmannstraße 11 gewohnt. Die Nazis ermordeten Artur Barasch 1942 im Konzentrationslager Sachsenhausen, seine Frau Irene sowie die Kinder Else und Werner flohen ins Ausland. Hermann von Wissmann (1853 bis 1905) war ein Afrikaforscher und Befehlshaber deutscher Kolonialtruppen. Ihm wird besonders die blutige Niederschlagung eines Aufstands der Küstenbevölkerung in Ostafrika angelastet.