Neu im Amt in der BVV CDU-Fraktion in Tempelhof-Schöneberg wählt Vorsitzenden

Die Unionsfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung hat am Anfang vergangener Woche ihre Spitze neu gewählt. Einstimmig sprachen sich die Fraktionsmitglieder für Patrick Liesener aus, den stellvertretenden CDU-Ortsvorsitzenden in Lichtenrade.

Der bisherige Fraktionschef Daniel Dittmar, der aus zeitlichen Gründen nicht mehr kandidiert hatte, gehört dem Fraktionsvorstand weiter als Stellvertreter an und wird in dieser Wahlperiode den für die Finanzen zuständigen Hauptausschuss der BVV leiten. Weiterer Stellvertreter wird Ralf Olschewski, Schatzmeisterin Regina Körper wurde in ihrem Amt bestätigt.

Seit acht Jahren dabei. Der 34-jährige Liesener ist seit mehr als acht Jahren Mitglied der BVV und leitete bisher zwei Ausschüsse – Ordnung, Grün, Umwelt und Klimaschutz sowie Facility Management. „Gemeinsam werden wir dafür arbeiten, dass trotz grün-rot-roter Zählgemeinschaft möglichst viel CDU-Politik im Bezirk sichtbar wird, so wie es sich viele Menschen gewünscht haben“ sagte Liesener. Die Union stellt in der 55-köpfigen BVV die stärkste Fraktion und hat 19 Mitglieder.

