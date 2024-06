Neue Parkzonen kommen Demnächst kein Umsonst-Parken mehr in zwei Kreuzberger Kiezen

Ab September ist es vorbei mit dem Umsonst-Parken im Reichenberger Kiez und rund um den Lausitzer Platz: Der Bezirk führt dort Parkraumbewirtschaftungszonen ein – das heißt, dass nur noch mit Parkschein (Besucher:innen) oder einem Parkausweis (Anwohner:innen, Handwerker:innen) geparkt werden darf.

Wer in einer der neuen Parkzonen lebt, kann hier einen Parkausweis beantragen (Tipp: Nicht zu lange warten, die Bearbeitungszeit wird mit bis zu vier Wochen angegeben und man weiß ja, was das in Berlin bedeuten kann).

20 Euro kostet eine Anwohner-Vignette für zwei Jahre

Schwerbehinderte Personen mit einem blauen oder orangefarbenen Parkausweis dürfen gebührenfrei innerhalb der Zone parken und müssen keinen Parkschein kaufen.

Für mobilitätseingeschränkte Berufspendler:innen sind Ausnahmegenehmigungen möglich. Besucher:innen können entweder digital per App oder mit Bargeld einen Parkschein am Automaten kaufen.

Drei Euro pro Stunde

Bevor sich Autobesitzer:innen jetzt aufregen: Teuer kommt Anwohnerende das Parken nicht zu stehen, eine Anwohner-Vignette kostet derzeit noch 20,40 Euro für zwei Jahre. Es gibt allerdings Pläne für eine deutliche Erhöhung. Besucher:innen zahlen pro Stunde 3 Euro.

Der Bezirk erhofft sich von der Einführung der Parkraumbewirtschaftung eine Entlastung der Anwohner:innen: „Für die Anwohnenden der Innenstadtkieze herrscht aufgrund der starken Nutzung der Parkflächen ein hoher Parkdruck“, erklärt Stadträtin Annika Gerold (Grüne).

Mit der Einführung der Parkraumbewirtschaftung werde dieser zu Gunsten der Anwohnenden gemindert, da Besucher:innen künftig Parkscheine lösen müssen. Auch Lärm- und Abgasbelastungen würden laut Gerold durch die Einführung der Parkraumbewirtschaftung sinken.

Am kommenden Donnerstag, 20.6., findet um 17 Uhr für Anwohnende und alle anderen Interessierten eine digitale Informationsveranstaltung statt.

Für die ebenfalls geplante Einführung der Parkraumbewirtschaftung im Graefekiez und am Oranienplatz ab Oktober 2024 ist eine Infoveranstaltung für den 10. Juli angesetzt. Alle Informationen und den Link zur Veranstaltung finden Sie auf berlin.de.