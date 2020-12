Berlin-Spandau ist jetzt Corona-Hotspot und liegt berlinweit auf Platz 1. Was ist los im Berliner Westen? Gesundheitsstadtrat Frank Bewig, CDU, spricht am Rande einer Demo in Berlin-Kladow über mögliche Gründe.

„Wir haben hohe Zahlen in Ortsteilen, wo der Wohnraum beengt ist, wo es viele Kinder und Angehörige gibt, die gemeinsam dort leben“, sagt Bewig dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

„Speziell das Falkenhagener Feld und Heerstraße Nord hat das Gesundheitsamt im Blick, die Entwicklung macht uns Sorgen. Da werden aus einem Fall schnell mal 6 oder 7 Fälle“, sagt Bewig.

„Vielleicht brauchen wir noch mal einen härteren Lockdown, damit die hohen Berliner Fallzahlen endlich wieder zurückgehen.“

Was ihn ärgert? „Ich finde es irritierend, wenn ich in diesen Zeiten so viele Menschen auf der Straße und im öffentlichen Personennahverkehr sehe, bei denen ich mir sicher bin, dass die nicht unbedingt dort sein müssen. Schulen sind weniger das Problem, sagen unsere Experten. Dort finden eher weniger Ansteckungen statt.“

Und was sind nun die Gründe für den krassen Anstieg in den letzten Tagen? „Ich bin noch vorsichtig. Eine wirklich schlüssige Erklärung für die rasanten Zahlen in Spandau suchen wir noch“, sagte mir Bewig. „Wir waren monatelang immer weit hinten in diesem Vergleich."

"In den letzten drei Wochen haben wir unseren Bearbeitungsanlauf verändert und deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ämtern im Einsatz. Die Bundeswehr ist auch noch mal stärker präsent, jetzt sogar mit 20 Soldaten im Rathaus“, erzählt Bewig. „Die gesamte erste Etage im Nebengebäude ist jetzt im Corona-Einsatz, da brennt noch bis in den Abend hinein Licht in jedem Büro.“

„Da wird jetzt noch schneller jeder Positivfall ins System eingespeist, da bleibt nichts liegen… das macht nichts besser, im Gegenteil: Es sind ja immer noch Infizierte. Aber vielleicht sind diese Maßnahmen auch ein Grund für den Anstieg. Die Lage ist dynamisch.“ Für einen Vergleich mit anderen Bezirken würde er lieber noch ein paar Tage warten.

Stadtrat für Gesundheit, Verkehr, Bauen in Spandau: Frank Bewig, CDU, verantwortet gerade Spandaus Top-Themen. Foto: promo/CDU

So weit die Corona-Einschätzung im Rathaus von Berlin-Spandau. Mehr zur Demo in Berlin-Kladow, wo mehr als 200 Bürgerinnen und Bürger Anstand und Haltung zeigten, lesen Sie im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Spandau.

Und es gibt noch viel mehr aktuelle Nachrichten aus dem Berliner Westen. Hier eine schnelle Übersicht, worum es im aktuellen Spandau-Newsletter geht.

- Corona-Hotspot Spandau: Der Gesundheitsstadtrat spricht über Kieze, Gründe, Bundeswehr und eine Veränderung der Arbeitsweise

- Radschnellweg soll auf die Heerstraße: Die Studie liegt vor - fällt eine Fahrspur für Autos und Busse weg?

- Rettet den Glienicker See: Die Antwort vom Senat ist da (und Krebse aus Florida/USA)

- "Schneller BVG-Busverkehr hat für Spandau Priorität": Verkehrsstadtrat über die Probleme am Stadtrand

- Trauer bei den Wasserfreunden: Wasserball-Legende Hagen Stamm erinnert an 'Schenne', der sich ganz besonders intensiv für die Wasserball-Arena eingesetzt hat

- Demo am Dorfplatz: So wehrte sich das Bürgertum in Kladow

- Vier Meter breiter Radweg im Spektegrünzug? Die Studie für den Radweg liegt vor - hier sind die ersten Details

- 1. Haus am Siemens-Campus: So sieht es aus

- Linke will mehr Social Media im Rathaus

- Faszination im Südpark: Biber, wie geht's dir? Interview mit dem Wildtierbeauftragten über das Tier im See.

- Bauer Ernst prägte Berlin-Gatow: Abschied und Ausflugstipp:

- Kulturchefin der Freilichtbühne Zitadelle: "Pippi Langstrumpf kommt zu uns"

