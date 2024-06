Tagesspiegel Plus Neuer Zeitplan für diese verwilderte Immobilie : So geht es am Berliner Ella-Kay-Heim weiter

Früher gehörte es dem Bezirk Neukölln, doch seit 2010 verlottert das Jugendfreizeitheim in Berlin-Kladow. Jetzt gibt es neue Baustellenpläne und den neuen Zeitplan.