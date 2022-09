Von Berlin nach Warschau aufgemacht Neues aus dem polnischen Partnerbezirk

Unsere Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 268.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus LICHTENBERGS Partnerbezirk Białołęka schreibt Robert Klages:

Unser Autor hat sich vom Bahnhof Lichtenberg aus nach Warschau aufgemacht. Er hat ein journalistisches Auslandsstipendium erhalten, arbeitet als Gastredakteur und schaut sich unter anderem Lichtenbergs Partnerbezirk Białołęka in der polnischen Hauptstadt an. Lichtenberg selbst verliert er dabei natürlich nicht aus dem Blick und bringt weiterhin alles Wichtige aus Politik, Kultur, Gesellschaft und Sport des Berliner Bezirks. Diese Themen diesmal unter anderem:

Buchung online nicht möglich: Mit dem Fahrrad im Zug von Lichtenberg nach Warschau

Alien-Filmstar vom Roten Teppich: Lichtenberger Rover "Lunar Quattro" im Portrait

Nach Aufruf: die zwei nettesten Fahrradläden im Bezirk

Stadtrat Hönicke will Windräder auf Hochhaus

Fest der Vielfalt

Verkehrs- und Klimafest

Inklusives Sportfest

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Treptow-Köpenick belegt ersten Platz beim Stadtradeln

Martin Weinhold und sein ungewöhnlicher Weg zur Fotografie. Nach vielen Umwegen hat er sich auf Porträtfotografie im Arbeitsalltag spezialisiert – in Kanada

Nach jahrelangem Rechtsstreit steht fest, Teilabriss eines Wochenendhauses in Neu-Venedig ist rechtens

An den Schulen wird es immer enger, ein Ausweg noch nicht in Sicht

Willy Sänger-Sportanlage wird regionalligatauglich

Floß in Brand geraten

Unions Fußballer punkten gegen Bayern, Unions Fußballerinnen schlagen Babelsberg

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage oder andere Ehrentage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren.

Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite