Neuwahl-Urteil und die Folgen für Berlin-Spandau „Etwa 10.000 Menschen erhalten bei uns jetzt ihre neue Wahlunterlagen“

Wo, bitte, geht es zur Wahlkabine? Heute früh schaute das politische Deutschland nach Karlsruhe. Mehr als zwei Jahre nach den Wahlen in Berlin entschied das Bundesverfassungsgericht, dass auch bei der Durchführung der Bundestagswahl 2021 so viele Fehler begangen wurden, dass Teile wiederholt werden müssen - ziemlich sicher am 11. Februar 2024.