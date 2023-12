Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Bundestagswahl in Berlin muss teilweise wiederholt werden

Die Bundestagswahl in Berlin muss teilweise wiederholt werden. Das entschied das Bundesverfassungsgericht am Dienstagmorgen und wies damit eine Wahlprüfungsbeschwerde der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag zurück. In 455 von 2257 Berliner Wahlbezirken muss erneut abgestimmt werden. Die Wiederholung der Wahl findet voraussichtlich am 11. Februar statt.

In Berlin fanden am 26. September 2021 Wahlen für den Deutschen Bundestag sowie für das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung statt. Dabei kam es zu zahlreichen Fehlern und Pannen. Viele Wählerinnen und Wähler berichteten, dass sie ihr Wahlrecht nicht wahrnehmen konnten, weil Wahllokale zwischenzeitlich schließen mussten oder sich nicht zumutbare Schlangen gebildet hatten.

Gegen die Bundestagswahl im Land Berlin wurden insgesamt 1713 Wahleinsprüche erhoben, darunter auch ein Einspruch des Bundeswahlleiters selbst. Wegen der zahlreichen Pannen hat der Deutsche Bundestag mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP am 10. November 2022 entschieden, die Bundestagswahl in 431 von insgesamt 2257 Berliner Wahlbezirken zu wiederholen.

Gegen diese Entscheidung legte die CDU/CSU-Fraktion eine Wahlprüfungsbeschwerde ein, die die Richterinnen und Richter nun abgelehnt haben. Mehr zu den Auswirkungen dieses Urteil in Kürze.