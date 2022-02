Der Britzer Garten im gleichnamigen Ortsteil in Berlin-Neukölln ist weiter ein beliebtes Ziel von Besucher:innen. Nach der Rekordzahl von über einer Million Gäste im ersten Coronajahr 2020 zählte die Betreiberin Grün Berlin auch 2021 rund 1.079.000 Besucher:innen – und das, obwohl im vergangenen Jahr pandemiebedingt wieder viele Veranstaltungen ausfallen mussten. Derzeit wird, wie berichtet, ein Entwicklungskonzept für die Zukunft des Gartens entwickelt.

In dem Zusammenhang sind vielfältige Umbaumaßnahmen geplant, um den 37 Jahre alten Park an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Im März beginnen etwa Sanierungsarbeiten an der bereits 1985 eröffneten Milchbar am Eingang Blütenachse. Während des Umbaus im Innen- und Außenbereich soll es ein temporäres Imbissangebot geben.

Ab dem Spätsommer soll dann der Wasserspielplatz erweitert werden und ein zusätzliches, barrierefreies Spielelement erhalten. Dadurch soll das Angebot für ältere Kinder verbessert werden. Saniert wird auch das Dschungelnetz in der Spiellandschaft am Lehmdorf.

Und noch eine weitere Neuerung gibt es in diesem Jahr: Ehrenamtliche Parkguides sollen Besucher:innen zwischen April und Oktober vor allem an den Wochenenden bei Fragen unterstützen und Kritik annehmen. Falls Sie Lust haben, sich selbst als Parkguide zu engagieren, finden Sie hier weitere Infos.

Der Britzer Garten entstand 1985 im Rahmen der Bundesgartenschau und wurde 1989 als eigenständiger Park eröffnet. Alles rund um die ersten geplanten Veranstaltungen zum Saisonbeginn im April und die erste Blütenschau des Jahres, Tulipan, finden Sie auf britzer-garten.de.