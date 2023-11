Pfaueninsel wird zur Artenschutz-Arche Neues Projekt rettet bedrohte Berliner Wildpflanzen

Am heutigen Donnerstag wurde auf der Pfaueninsel gegraben und gepflanzt: Gartenteams der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG), Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Botanischen Gartens Berlin und Mitarbeitende der Berliner Stiftung Naturschutz (SNB) setzten insgesamt 150 hochgradig bedrohte Pflanzen in die Erde.

Fünfzig Zwergsträucher des Deutschen Ginsters und des Behaarten Ginsters wachsen jetzt auf der Heidefläche hinter dem historischen Rosengarten. An der Meierei, einer UNESCO Welterbestätte, haben einhundert Duft-Skabiosen eine neue Heimat gefunden. Alle drei Pflanzenarten sind ursprünglich in Berlin und Brandenburg verbreitet gewesen, heute sind sie vom Aussterben bedroht.

Die Pfaueninsel ist für Skabiosen und die beiden Ginster-Arten ein gutes Revier: „Magere, sandige Böden, auf denen sie vorkommen, verändern sich durch Nährstoffeinträge aus der Luft, sodass Magerrasen von konkurrenzstarken Arten überwachsen und lichte Wälder immer dunkler werden“, sagt Justus Meißner, Leiter der Koordinierungsstelle Florenschutz der Stiftung Naturschutz. „Die Pfaueninsel bietet den geeigneten mageren Boden“, ergänzt Michael Rohde, Gartendirektor der SPSG. Zudem sei sie Naturschutzgebiet und werde durch die Gärtnerinnen und Gärtner „hervorragend betreut“.

Hintergrund zum Projekt

Der Deutsche Ginster ist nur noch in Köpenick zu finden, auch der Behaarte Ginster wächst im Südosten der Stadt sowie am Flughafensee Tegel. Die Duft-Skabiose dagegen gedeiht in Berlin allein in einem einzigen Dünengebiet im Norden der Stadt. Die Samen, aus denen die Pflanzen für die Pfaueninsel gezogen wurden, hatte das Team der Dahlemer Saatgutbank im Rahmen des Projekts „Wildpflanzenschutz Deutschland II“ gesammelt und vermehrt. Deutschland hat für 200 gefährdete Pflanzenarten, die hauptsächlich in Deutschland vorkommen, die Verantwortung übernommen. Die Dahlemer Saatgutbank im Botanischen Garten Berlin besteht seit 1994, sie ist Deutschlands älteste Saatgutbank für Wildpflanzen.