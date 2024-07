Reingehört in „Görlitzer Park“ von K.I.Z Ein Stück Berliner Zeitgeschichte?

Nicht nur in Berlin wird viel über das neue Album der Rapper von K.I.Z und ihrem Auftritt im Görlitzer Park geredet. Handelt es sich um ein Stück Berliner Zeitgeschichte? In vielen Liedern der Rapper geht es um Orte in Kreuzberg, deren Stimmung und was die drei Musiker der Band dort früher mal erlebt haben, sei es Fiktion, Realität, Erinnerung oder ein Mix daraus, Kunst eben.

Das lyrische Ich gleitet durch Kreuzberg, immer kurz davor, irgendwo in Probleme zu geraten, eine Liebe zu verlieren oder von Kumpels enttäuscht zu werden. Typische Kreuzberger Jugend?

Bezirke-Newsletter: Friedrichshain-Kreuzberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das Lied „Samstag ist Krieg“ beginnt am Alexanderplatz in der U5. „Du bist unterwegs mit deinen Jungs aus Lichtenberg.“ Streit, Schlägerei, Intensivstation – „Du stirbst an einer roten Ampel hier im Hipsterkiez.“ Es sind Kurzgeschichten von Jugendlichen, die verkiffte Nächte mit Gewalt erleben. Denn: „Um 3 Uhr nachts passiert nichts Gutes mehr.“ Das ganze zum gemütlichen Technosound.

Du stirbst an einer roten Ampel hier im Hipsterkiez Textzeile aus „Samstag ist Krieg“.

Eben diese Ironie und Härte durchzieht das Album. „Sommer des Lebens“ besteht aus Episoden, die von Jugendgewalt handel. „Heute lache ich darüber“, heißt es im Text. Dann allerdings: „Spaß, tue ich nicht, habe eine Macke davon. Ich kann darauf verzichten, von der Straße zu kommen … Keine Ahnung, wovon alle reden, es war schon wieder nicht der Sommer meines Lebens.“ Ebenso „Jahrmarkt“: ein eindringlicher Partybeat zu ernsten Texten: Ein Pärchen fährt auf den Jahrmarkt und wird von Neonazis krankenhausreif geprügelt.

Stimme eines Drogenhändlers

„Görlitzer Park“ ist etwas stiller und beschreibt Szenen zwischen Drogenhandel, Partytourismus und Alkoholismus. Am Anfang wird die Stimme eines Drogenhändlers eingespielt, ob echt oder nachgestellt ist unbekannt. Ein konkretes Statement für oder gegen die Umzäunung des „Görlis“ lässt sich dem Lied nicht entnehmen, es ist eine Beschreibung der Zustände, eine musikalische Sozialstudie.

In „Berlin wird dich töten“ wird es melancholischer, und das zum tanzbaren Rhythmus. Man kann sich jetzt schon vorstellen, wie der Song auf Partys mitgesungen wird. „Ich weiß, das willst du nicht hören, aber Berlin wird dich töten.“ Will man das denn eigentlich hören?

Die Party ist vorbei

Das neue K.I.Z-Album sei anders, schreiben Kulturkritiker:innen. Es sei ernster. Aber war K.I.Z nicht schon immer Partysound zu ernsten Texten? Ich muss sagen, dass ich das im Gesamtpaket großartig finde. Zum Hören wie ein Hörbuch. Ich kann mir kaum vorstellen, dazu zu tanzen – und ganz ehrlich gesagt, hat mich das Album etwas runtergezogen, traurig gestimmt.

Zaun um den Görlitzer Park © Bearbeitung: Seuffert/ Tagesspiegel/imago; Freepik

K.I.Z ist älter geworden, das Publikum auch. Keine Musik von Kids mehr, sondern über diese? Bei „Party ist vorbei“ geht es sogar mal kurz ums Windelwechseln. „Du redest von der wilden Zeit, du bist jung geblieben.“ Willkommen im Leben. Hört mal rein, ich kann nur wiederholen: Es ist gelungen. Ich freue mich schon „Die Party ist vorbei“ als Rausschmeißer zu hören.

Dies ist ein Text aus dem Newsletter für Friedrichshain-Kreuzberg, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört. Weitere Themen aus dem heute gesendeten und für Sie hier sofort bestellbaren Newsletter:

Diskussionen um Gleichberechtigung: SPD will „Bürger:innenamt“

Regelverstöße? Förderstopp für Frieda-Frauenzentrum

Jüdisches Puppentheater „bubales“ erhält Silvio-Meier-Preis

„Kunstwerke von unschätzbarem Wert“ müssen aus Hinterhof entsorgt werden

Umhängeventilatoren und Ganzkörperanzüge: Tipps gegen die Hitze aus China

Jeden Tag bei den Proben zuschauen: Trapezkunst im Volkspark Friedrichshain

Neuer Brennpunkt Mehringplatz-Kiez: was Anwohnende fordern

Bezirk lehnte Auftritt ab: Wie es zum K.I.Z-Konzert beim Zaun-Protest kam

Ein Stück Berliner Zeitgeschichte: Reingehört ins neue K.I.Z-Album „Görlitzer Park“

Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter - jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.