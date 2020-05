Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 211.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

"Ist dem Bezirk bekannt, dass hier (Grünstreifen hinter den Häusern an der Köpenicker Landstraße / Baumschulenstraße) aufgrund der Bauarbeiten in der Köpenicker Landstraße seit Oktober 2019 regelmäßig Autos parken?", fragt der Grünen-Verordnete Jacob Zellmer das Bezirksamt. Ja, ist es. "Ist es erlaubt, auf diesen Flächen zu parken?" Nein, ist es nicht. Der Weg zu den Parkplätzen gehört zu einer öffentlichen Grünanlage und ist mit einem verschlossenen Schlagbaum gesichert. "Die Schlösser, welche vom zuständigen SGA (Straßen- und Grünflächenamt) an dieser Schranke angebracht wurden, werden leider jedoch regelmäßig zerstört und die Schranke wird von den KFZ-Führern geöffnet." Um das ahnden zu können, müsse zunächst ein Schild aufgestellt werden: öffentliche Grünanlage. Das sei inzwischen geschehen. Jetzt müsste also die Polizei oder das Ordnungsamt einschreiten können. Tun sie aber offenbar nicht. Stattdessen wird die "Optimierung der Beschilderung" geprüft. Weitere Themen im Newsletter diesmal unter anderem:

Ein Jahr Bauarbeiten auf dem Sterndamm

Senat beschließt Rettungsschirm für die Sportvereine

Himmelfahrt-Bilanz: Volle Parks und Autobahnen

Investor plant Büro-Hochhäuser an der Spree

Spreepark-Führungen starten wieder

Grillen im Schlesischen Busch nicht mehr erlaubt

Robin Luckau vom Spree-Idyll wartet auf Matratzen aus Frankreich

Frau vom eigenen Auto überrollt

Tipp: Mellowpark verleiht Sportflächen

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Mahnwache für Radfahrer, den ein Lkw-Fahrer mit seinem Lastwagen überrollt und getötet hat: Hatte der Lkw ein Abbiegeassistenzsystem?

Kaum Radinfrastruktur, keine Pop-Up-Radwege: Kritik an der Verkehrspolitik des Bezirks wächst - das sagt der zuständige Stadtrat

Radverkehrsplaner*innen des Bezirksamts dürfen nicht mit der Presse sprechen

Online-Seminar "Klimatomate": Gemüse ohne Bewässerung

"Finanzielle Gründe": Expert*innenbeirat zur Qualität von Bauvorhaben kommt doch nicht

10 Jahre Kinderoper Lichtenberg

Nach Corona-Ausbruch in Wohnanlage für Senior*innen: Fall geht an die Staatsanwaltschaft, Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

