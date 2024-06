Schließung wegen Sanierung Das Literaturhaus Berlin geht auf Tour

Bald wird die Gründerzeitvilla an der Fasanenstraße saniert, in der seit 1986 das Literaturhaus Berlin residiert. Bis zur erhofften Rückkehr in 18 Monaten will der Trägerverein wechselnde Orte in Berlin bespielen.

Das Café des Literaturhauses zieht derweil nach Westend um, wie berichtet. Mehr zur Literaturhaus-Tour, wie es weitergeht und welche besonderen Attraktionen das große Abschiedsfest bietet, lesen Sie im aktuellen Newsletter.

Schwierige Brunnensanierung ist eins der weiteren Themen im Newsletter

Der Thai-Markt eröffnet an einem neuen Ort. Aber auch dieser ist nur ein Provisorium. Wir erklären die Pläne und die politischen Hintergründe.

Ein Jazzverein feiert sein 30. Jubiläum und möchte mehr junge Leute in die Konzerte locken.

So funktioniert die Europawahl im Bezirk – bei uns finden Sie die wichtigsten Tipps.

Warum will der Senat die Tauentzienstraße trotz des erneuten tödlichen Raser-Unfalls nicht verkehrsberuhigen?

An der Stadtautobahn verzögert sich der Ersatzbau einer Brücke immer weiter.

Für Picknicke kann man gratis ein neues Lastenrad ausleihen. Es bietet einige interessante Besonderheiten.

Zwei defekte Brunnen können noch immer nicht sprudeln. Was macht ihre Sanierung so schwierig?

Dauerbaustelle am S-Bahn-Aufzug: Wie Buddeleien die Fahrgäste und Passanten verärgern.

Public Viewing: An diesen Orten macht es besonders viel Spaß, Fußball-EM zu schauen.

Eine der ältesten Boulderhallen Berlins muss schließen – und versteigert ihr Inventar.

