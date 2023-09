Schluss mit der Suche Park Center Treptow ermöglicht Dauerparken

Wer zur Feierabendzeit einen Parkplatz unweit seines Zuhauses sucht, muss häufig mehrmals „um den Pudding fahren“, bis er sein Fahrzeug abstellen kann. Vor allem die Stadtteile innerhalb des S-Bahn-Rings können davon ein Liedchen singen. Auch im Karl-Kunger-Kiez in Alt-Treptow reiht sich auf öffentlichem Straßenland am Straßenrand Stoßstange an Stoßstange.

Gleichzeitig stehen im Park Center Treptow unzählige Parkplätze leer. Die KungerKiez-Initiative hat deshalb vor einer Weile beim Center-Management angefragt, ob man sich da nicht gegenseitig helfen könne. Vor ein paar Tagen gaben beide nun bekannt: Ab sofort startet der Pilotversuch „Kiezparken“ im Center: Anwohnerinnen und Anwohner aus Alt-Treptow mit der Postleitzahl 12435 können sich dort einen Dauerparkplatz mieten, der sie für 31 Tage 29 Euro kostet. Das ist zwar mehr, als man für einen Anwohnerparkausweis zahlt – dessen Ausstellung derzeit schmale 20,40 Euro kostet und mit dem keine weiteren Kosten verbunden sind –, aber dafür ist einem der Parkplatz auch sicher. Allabendlich ins Lenkrad gemurmelte Verwünschungen sind damit passé.

„Wir sind glücklich, eine gute Lösung für alle Beteiligten gefunden zu haben und damit einen Beitrag zur Entspannung der Parksituation und vielleicht auch zu einem besseren Klima im Stadtteil zu leisten“, sagt Toni Pérez Morell vom Park Center. Und auch Katrin Wegner von der KungerKiez-Initiative freut sich: „Das Kiezparken ist ein großer Schritt für die nachhaltige Weiterentwicklung des Kungerkiezes, die wir mit dem Modellprojekt „Prima Klima Lebenswelt“ verfolgen“

Wer sich einen Stellplatz reservieren möchte, schreibt eine Mail an parkcenter@kintyre.de unter Angabe des KfZ-Zeichens und der Meldeadresse. Der Einstieg ist jederzeit möglich, der Vertrag endet nach 31 Tagen automatisch und kann dann entsprechend verlängert oder pausiert werden.

Dies ist ein Text aus dem Tagesspiegel-Newsletter für Treptow-Köpenick, der Sie jeden Montag mit Informationen aus dem Bezirk versorgt. Weitere Themen aus dieser Woche:

50 Jahre Militärputsch in Chile: Damián Correa Koufen hat einen Film über das Köpenicker Allende-Viertel gedreht

Dauerbaustelle in Grünau: Regattastraße bleibt weiterhin gesperrt

Mehrzweckgebäude im Bau: Friedrichshagener Grundschule feiert Richtfest

Essen für Bedürftige: Die Berliner Tafel wird 30

Stadtteilbibliothek Adlershof schließt wegen Umbau

„Wünsch dir was“: Zehn Tage Figurentheaterfestival im Theater Grashüpfer

Aufwertung der Grünflächen: Offener Workshop zum Grünen Anger in Plänterwald

Den Newsletter können Sie hier kostenlos abonnieren.