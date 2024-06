Schmetterlingsraupen in den Bäumen Berliner Strandbad Müggelsee bleibt drei Tage gesperrt

Dass ganze Bauprojekte wegen Amphibien abgeblasen werden, ist bekannt – aber dass ein Freibad wegen Schmetterlingsraupen für drei Tage gesperrt werden muss, kommt eher selten vor. Doch weil sich in den Bäumen im Strandbad Müggelsee Eichenprozessionsspinner ihre Nester gebaut haben, muss das Gelände vom 24. bis 26. Juni gesperrt bleiben.

Denn diese Insekten haben es in sich: Bei Kontakt mit den stacheligen Brennhaaren kann es zu Hautreizungen wie Quaddeln, Bläschen, Rötungen und Juckreiz kommen. Auch eine Bindehautentzündung sowie Reizung der oberen Atemwege gehören zu den möglichen Symptomen.

Höchste Vorsicht geboten

Weil bei der Entfernung der Nester höchste Vorsicht geboten ist, müssen hier Profis ans Werk. Die verkapseln die Gespinste mit Sprühkleber, um sie dann gefahrlos absaugen zu können. Vorsichtig sollten Badegäste allerdings auch im Anschluss bleiben: „Eine Garantie auf Vollständigkeit kann wegen der Höhe der Bäume, deren Hanglage und der schlechten Erkennbarkeit von alten Nestern nicht gegeben werden“, heißt es seitens des Bezirksamtes. Um sicherzugehen, sollte man das Badetuch nicht unter den vorhandenen Eichen ausrollen.

Vorsichtig sollten Sie auch beim Besuch des Wasserspielplatzes „Plansche“ am Dammweg sein: Hier wurden die Raupen-Nester zwar am 11. Mai beseitigt, jedoch kann jederzeit ein neuer Befall auftreten. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Raupenhaare aus dem umliegenden Plänterwald vom Wind in den Spielplatzbereich herübergeweht werden“, meldet das Bezirksamt.