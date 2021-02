Scharfe Lanke: Ostern beginnt der Umbau. Im April 2021 soll’s endlich losgehen mit dem Millionen-Umbau des schönsten Parks von Berlin-Spandau. Bauzeit: 2 Jahre. Kosten: 3 Mio. Geplant sind 40 neue Bänke, neue Wege, Treppen zum Wasser, auch neue Bäume und frisches Grün.

„Der voraussichtliche Baubeginn der Maßnahmen des Grünflächenamtes an der Grünanlage Scharfe Lanke ist für den Zeitraum um Ostern 2021 vorgesehen.“ Das teilte das Büro von Stadtrat Frank Bewig, CDU, jetzt dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel mit. Heißt auch: "Die Durchführung eines Pfingstkonzertes ist daher 2021 leider nicht möglich" - selbst wenn es theoretisch Lockerungen geben sollte.

Das Pfingstkonzert im Juni läutet in Berlin-Spandau normalerweise die Open-Air-Saison ein. Hier ein bisschen Kopfkino aus ferner Zeit: Zehntausende tummeln sich am Wasser, es riecht nach Räucherfisch und Havelwasser, es gibt Schultheiss, Sonne und jute Musike. Klingt nach Vorstadt? Bingo, genau so ist es – herrlich unkompliziert und ohne Schnickschnack. Hier zeigt Ihnen Fotograf Ralf Salecker seine Bilder vom Fest.

Leider kam 2020 schon Corona dazwischen. Diskutiert wurde ein Umzug während der Bauphase an den Kladower Hafen. Das ist erst ein Jahr her – gefühlt wegen Corona aber Lichtjahre.

„Das Bauprojekt wird schwierig, da die Wasserbetriebe mit größtem Aufwand die technischen Einrichtungen in der Grünanlage sanieren werden“, teilte mir Bewig jetzt mit. Stimmt. Sie erinnern sich?

November 2020. Links das Wetter, oben schattiges Laub, rechts viele Segel- und Ruderklubs. Foto: André Görke

Die Wasserbetriebe erneuern 2021 ihren See Tümpel neben der Scharfen Lanke. Das ist eine künstliche Wanne für Regenwasser. Baujahr 1965, fünf Meter tief, steckt aber voller Schlamm: hier meine Fotos. Im Herbst 2021 wird losgebuddelt, der See wird für die Bauarbeiten trockengelegt, Rohre und Pflanzen werden bis Frühjahr 2023 ausgetauscht. Im Herbst habe ich Ihnen im Spandau-Newsletter den Bauplan genannt. Die geplante Info-Veranstaltung zur Baustelle an der Scharfen Lanke fiel damals als Präsenzveranstaltung aus. Warum? Logisch: Es war November, Corona-Lockdown, auch schon wieder ewig her. Stattdessen seien Anwohner und Sportvereine digital mit Videokonferenzen, Flyern und auf der Berliner Beteiligungsplattform mein.berlin informiert worden. Während der Bauarbeiten wird der Radverkehr am Havelradweg über die Straße umgeleitet. Später soll er aber wieder durch den Park führen.

November 2020. Dieser See an der Scharfen Lanke - ist gar kein See. Sondern ein künstliches "Regenrückhaltebecken" aus dem Jahr... Foto: André Görke

Albert Einstein, Fernsehturm und die Scharfe Lanke - hier hängt alles zusammen. Erkunden Sie ruhig einmal den Kiez, wo kluge Tüftler und berühmte Architekten wirkten (und heute so mancher Promi lebt). Hier im Spandau-Newsletter erzählt ein Kiez-Kenner die besten Geschichten von der Scharfen Lanke.

Der Havelausguck mit Blick auf die Scharfe Lanke im Sommer 2020. Der Blick geht nach Süden. Foto: André Görke

Auch der Umbau der Pichelsdorfer Straße nebenan hat im Februar 2021 begonnen. Dort erneuern die Wasserbetriebe alle Leitungen, und im Anschluss möbelt der Bezirk die Straße auf und schafft mehr Platz für Fußgänger und pflanzt neue und mehr Bäume. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

