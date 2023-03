Schwerpunkt Natur- und Umweltschutz Vereine in Marzahn-Hellersdorf können sich jetzt fürs Herbstfest anmelden

Bei nur sporadisch besetzter Pressestelle im Bezirksamt und im Tumult der Wiederholungswahl kann schon mal die ein oder andere Information untergehen. Juliane Witt, Stadträtin für Stadtentwicklung und damit auch für das Umweltamt zuständig, teilte uns mit, dass das Herbstfest der Marzahner Gartenfreunde durchaus stattfinden wird – und wie im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Umweltfest des Bezirksamts.

Das Umweltfest gibt es bereits seit mehreren Jahrzehnten. Zunächst im Bezirk Hellersdorf, seit 2001 im fusionierten Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Über viele Jahre war es an das Erntefest geknüpft, zuletzt seit 2005 an das Alt-Marzahner Erntefest. Im Coronajahr 2020 wurden allerdings alle Feste abgesagt – so auch Ernte- und Umweltfest. Auch 2021 fand keines von beiden statt.

Obwohl im Herbst 2022 Feste wieder möglich waren, nahm der gewerbliche Veranstalter das Erntefest nicht wieder auf. Stattdessen rief der Marzahner Zweig der Gartenfreunde zu einem Herbstfest auf. Es beteiligten sich nach Angaben des Bezirksamts 21 Marzahn-Hellersdorfer Vereine, das Umweltamt sowie das Umweltbildungszentrum Kienbergpark.

Weil alle Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden waren, soll das Fest in ähnlicher Kombination auch 2023 stattfinden. Beteiligen können sich einem aktuellen Entwurf zufolge Vereine aus dem Bezirk, die sich vor allem dem Umwelt- und Naturschutz und sozialen Anliegen widmen. Politische Parteien, Wählervereinigungen und andere politische Akteure sind zur Veranstaltung nicht zugelassen. Ebenso sind keine gewerblichen Stände erlaubt.

Interessierte Akteur:innen können sich bis zum 14. April über die Koordinierungsstelle für Umweltbildung MaHe für das Herbstfest anmelden. Das 2. Herbstfest soll dann am Freitag, den 22. September, von 11 Uhr bis 18 Uhr vor dem Rathaus Marzahn auf dem Helene-Weigel-Platz stattfinden.

