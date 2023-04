„Situation für Radfahrer sehr gefährlich“ Die Hauptstraße in Berlin-Schöneberg soll geschützte Radspuren bekommen

Die Hauptstraße in Schöneberg ist eine der wichtigsten Hauptverkehrsstraßen im Bezirk und aus Sicht von Radfahrern eine der problematischsten Straßen. Berüchtigt ist sie dafür, dass die dortige Busspur immer wieder zugeparkt ist und deswegen nicht für einen zügigen Busverkehr zur Verfügung steht. „Die Situation für Radfahrer ist sehr gefährlich“, sagt auch Verkehrsstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne).

Jetzt soll die Straße zwischen Kleistpark und Dominicusstraße in beiden Richtungen geschützte Radspuren erhalten. Bei einer Online-Veranstaltung von Bezirksamt und der Senatsmobilitätsverwaltung wurde die Planung vorgestellt. Das Thema stieß auf großes Interesse, rund 100 Interessierte hatten sich zugeschaltet.

Radspuren für die Hauptstraße Die Präsentation der Verwaltungen zu dem Projekt gibt es auf der Seite von der landeseigenen Gesellschaft für Fahrradinfrastruktur Infravelo.

Die Einrichtung der Radspuren soll ohne größere bauliche Veränderungen realisiert werden. Die drei zur Verfügung stehenden Fahrspuren auf jeder Seite der Straße werden künftig anders genutzt. Die äußeren Streifen, die bisher als Busspur dienen, sollen künftig zu Radspuren werden, die durch Baken und Leitboys geschützt wird. Die mittleren Spuren werden zu Busspuren, und die dritten Spuren sind dann für den übrigen motorisierten Verkehr.

Das soll nicht nur zu Verbesserungen für Radfahrer führen, sondern auch für den Busverkehr. Die Busspur soll dann nämlich ganztägig gelten, mit Ladezonen am Vormittag, die mit gekennzeichneten Flächen ausgewiesen werden.

Bisher ist die Busspur nur werktags zwischen 7 und 18 Uhr ausgewiesen. Abends, nachts und am Wochenende kann dort geparkt werden, was immer wieder zu Schwierigkeiten führt, da die Autos oft länger stehen bleiben. Nach Ansicht von Verkehrsstadträtin Ellenbeck wird der Parkdruck in der Umgebung der Hauptstraße abnehmen, da gleichzeitig Parkraumbewirtschaftung eingeführt wird.

Wie Isabelle Stein vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg sagte, laufen derzeit Vorbereitungen für das Projekt und die Ausschreibung. Im dritten Quartal müssten dann Absprachen mit der BVG getroffen und kleinere Kreuzungsbereiche umgebaut werden. Anschließend würden die bisherigen Straßenmarkierungen entfernt, neue Markierungen für die Spuren angebracht und die Schutzmaßnahmen wie Leitboys installiert werden.

Gegen Ende des Jahres sollen die Radspuren fertig sein. Eine Verlängerung bis zum Innsbrucker Platz ist aus Kapazitätsgründen der Behörden erst einmal nicht in Sicht. Die dortige Verkehrssituation sei „eine ganz andere Herausforderung“, sagt Ellenbeck.

Hier die aktuellen Themen aus dem Tagesspiegel für Tempelhof-Schöneberg

Auf 270.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon beim Tagesspiegel. Und wir freuen uns auch auf Sie! In den Bezirksnewslettern finden Sie exklusive Nachrichten, Kiezdebatten, viele Termine, Links und Tipps - immer Bezirk für Bezirk, einmal pro Woche. Die Tagesspiegel-Bezirksnewsletter gibt es kostenlos unter: tagesspiegel.de/bezirke. Hier weitere Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Tempelhof-Schöneberg lesen können.

Wahlen im Rathaus: Ein Gegenkandidat für den Bürgermeister

Neues Gewerbe: Der Naumannpark wird weiterentwickelt

Tempelhofer Feld: Ein Luftschloss entsteht

Ein historisches Match: Rückspiel nach 118 Jahren

Kita und Kleingarten: Eine Lösung steht bevor

Neue Räume in Marienfelde: Mädchentreff eröffnet

Choräle und Kantaten: 50 Jahre Friedenauer Kantorei

Kennedy in Berlin: Zeitzeugen gesucht

Ohne Flügel: Die Johanna-Eck-Schule sucht ein neues Instrument

…das alles lesen Sie kompakt und gebündelt im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter: tagesspiegel.de/bezirke