Sogar der Kanzler kommt Nach vier Jahren Planung Baustart am Berliner Siemens-Campus

Der Termin des Jahres naht. „Im Juni ist es so weit“, meldete Siemens und kündigte gestern nach jahrelanger Vorbereitung die Grundsteinlegung für die Milliardenbaustelle in Berlin-Siemensstadt an. Ende Juni ist es soweit am Rohrdamm.

Dort entsteht bis 2035 ein neues Viertel: mit 2800 Wohnungen, Industrie, Start-ups und 400-Meter-Bummelmeile, mit neuer Schule für 600 Kinder („Grundschule mit zwei Englisch-Jahrgängen“), mit Kita und neuer Feuerwehrwache neben Aldi. Und 2029 soll die neue S-Bahnstrecke eröffnet werden, die ebenfalls viele hundert Millionen Euro kosten wird.

Im März hatten bereits die Abrissarbeiten vor dem ollen S-Bahnhof am Rohrdamm begonnen, jetzt startet Ende Juni also der Neubau am künftigen Entrée zum Siemens-Viertel. Und so soll das alles mal aussehen.

Blick vom S-Bahnhof über den neu gestalteten Eingangsbereich zum Siemens-Viertel. © Greenbox Landschaftsarchitekten / Siemens

Sogar der Bundeskanzler wird in Spandau erwartet. Empfangen wird Olaf Scholz, SPD, von Berlins Regierendem Kai Wegner, CDU, sowie den Siemens-Bossen Roland Busch und Cedrik Neike („aus Wedding“). Im Januar 2020 hatte Neike den Startschuss für das Projekt in Spandau gegeben. („Früher gab’s hier Frösche, Sümpfe, Nonnenwiesen…“). Über vier Jahre ist das schon her.

„Siemens legt den Grundstein für ein Versprechen an die Stadt Berlin und den Wirtschaftsstandort Deutschland“, heißt es in der Einladung. Mit dem komplizierten PR-Namen „Siemensstadt2“ wird das Viertel vermarktet, ausgesprochen „Siemensstadt Square“, was aber keiner so versteht und auch keiner sagt. Zumindest nicht in Spandau. Wie der Kanzler das neue Viertel wohl nennt?

