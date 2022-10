Sonnenenergie von oben Bezirk vereinbart drittes Solarpaket mit Berliner Stadtwerken

Ein guter Ort für die Unterzeichnung eines bezirklichen Solarpakets: Auf dem Dach des Georg-Friedrich-Händel-Gymnasiums in Friedrichshain wurde am Mittwochmorgen bei strahlendem Sonnenschein ein Vertrag unterzeichnet.

Das Bezirksamt hat bei den Berliner Stadtwerken sein drittes Solarpaket für acht Photovoltaikanlagen auf bezirklichen Gebäuden in Auftrag gegeben. Davon sollen Anfang 2023 sieben Anlagen auf Schulgebäuden und eine auf einer Sporthalle installiert werden.

„Gemeinsam mit den Stadtwerken lassen wir die Dächer unserer Gebäude glitzern. Wir nutzen die unbegrenzten Ressourcen der Sonne und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz“ Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne).

Wo die neuen Anlagen genau zu finden sein werden und welche Energieleistung sie produzieren sollen – das und mehr erfahren Sie im neuen Bezirksnewsletter. Den Blick vom Dach des Gymnasiums gibt es außerdem in der Kiezkamera.



Aus Friedrichshain-Kreuzberg berichtet Corinna von Bodisco in dieser Woche außerdem über folgende Themen:

Initiative wehrt sich: Bäume sollen für Drei-Religionen-Kita weichen

Wie es um das Gastarbeiter:innen-Denkmal in Kreuzberg steht

in Kreuzberg steht „Tubman.Network“ sucht neue Räume - Bezirksamt will helfen

sucht neue Räume - Bezirksamt will helfen 25-jähriges Jubiläum im Ballhaus Walzerlinksgestrickt

im Ballhaus Walzerlinksgestrickt Wieder skaten auf dem Forckenbeckplatz

Aktionswoch e für freie Buchhandlungen mit Tipp aus Kreuzberg

e für freie Buchhandlungen mit Tipp aus Kreuzberg Initiative will Parkplatz-Daten präsentieren

präsentieren Herbstlicher Blätterdruck in der Amerika-Gedenkbibliothek

in der Amerika-Gedenkbibliothek Kiezgespräch: Wenn Wahlen und Stalking zusammenfällt

