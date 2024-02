Spandau tickt nicht richtig Warum steht die Rathausuhr seit Monaten still?

Sie ist die bekannteste Uhr im 265.000-Leute-Bezirk: Doch seit Monaten stehen die Zeiger oben im Rathausturm still. Was ist das Problem? Und werden die gelben Zeiger gegen kaltes LED-Licht ausgetauscht? Antworten gibt’s im Newsletter, der wieder am Dienstag erscheint. Kommunalpoli

Unser Bezirks-Experte André Görke hat aus SPANDAU unter anderem folgende Neuigkeiten für Sie:

550 Leute haben schon gewählt: Spandaus Wahlleiter spricht im Newsletter über die Bundestagwahl

AfD-Stadtrat scheitert zum 20. Mal in Spandau

scheitert zum 20. Mal in Spandau „So kam’s zu meinem Spandauer U-Bahn-Hit 1984 “: Schlagermusiker Bert Beel über Hertie, Helmut Kohl - und seinen echten Namen

“: Schlagermusiker Bert Beel über Hertie, Helmut Kohl - und seinen echten Namen Gutspark Neukladow (I): News zu Ruinen, Dächern, Gastro

(I): News zu Ruinen, Dächern, Gastro Gutspark Neukladow (II): News zum Havelradweg und zum Rosengarten

und zum Rosengarten „Keine Heizung, kein Warmwasser“ - und keiner reagiert? Das sagt die Gewobag zum Ärger in der Wasserstadt

Café, BVG, Polizei - und ‘ne Bowlingbahn: Die Wünsche der Kladower

Brunsbütteler Damm : Neubau statt „Kik“

: Neubau statt „Kik“ Lärmschutz an der Siemensbahn : Anwohnertreff naht

: Anwohnertreff naht Viele schnelle News: Fischlokal, Feuerwehr, Radweg, Schulhof, Wannsee-Fähre ...

Gatower Windmühle : Wer ist denn „Regine“?

: Wer ist denn „Regine“? Frank Sinatra und Elvis live in Staaken

Super-Bowl-Party in der Altstadt

in der Altstadt Der Fußball und ich: Mein Besuch im Stadion Hakenfelde

Haltung zeigen vor Ort: Kladow versammelt sich zur Demokratie-Demo am Dorfplatz

