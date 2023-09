Spaziergangsmonat im Berliner Südwesten Laufen ist gesund, kostenlos und gut für das Klima

Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf lockt die Bürgerinnen und Bürger an die frische Luft: Es hat den September zum Aktionsmonat „Ge(h)meinsam unterwegs“ ernannt und lädt zu 13 geführten Spaziergängen durch die Nachbarschaften des Südwestens und Touren in der Stadt ein. Am 19. Oktober findet der letzte Ausflug statt, dann geht es zu den Gärten der Welt in Marzahn.

„Zufußgehen ist gesund, umweltschonend und kostenlos, Zufußgehen macht das Stadtbild lebendig“, wirbt die QPK, die Serviceeinheit des Bezirksamts für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination im öffentlichen Gesundheitsdienst, auf ihrer Website. Die Gesundheitsfachleute haben nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Gesundheit im Sinn. Denn wer spazieren geht, offenen Auges durch seine Stadt streift, frische Luft atmet und das Straßen-Leben auf sich wirken lässt, kommt zur Ruhe und vielleicht auch auf gesunde und neue Gedanken.

13 Spaziergänge werden im Aktionsmonat angeboten

Zum Beispiel der Spaziergang am 7. September, er startet um 15.30 Uhr am Kamenzer Damm: Gemeinsam suchen die Gehenden nach Natur am Straßenrand. Was wächst alles außerhalb der Grünanlagen? Wo setzt sich die Natur durch? Wie wird ihr geholfen? Täte weniger Asphalt und Beton dem Kiez gut? Kann „Unkraut“ schön sein? Welche Tiere haben entlang der Straßen und Siedlungen ein Zuhause gefunden? Wie wollen wir künftig bauen?

Frische Luft, frische Gedanken: Spaziergänger im Grunewald. © imago images/Emmanuele Contini

Auch die Stadtwanderung einen Tag später, es geht mit Gesundheitsstadträtin Carolina Böhm (SPD) und dem Förster Felix Haas durch den Düppeler Forst, könnte zu neuen Gedankengängen führen. Erstens, weil der Waldfachmann ganz sicher auf den Zustand der Berliner Wälder zu sprechen kommen wird, und zweitens, weil explizit auch Menschen im Rollstuhl zur Teilnahme an der Waldpartie animiert werden – und vom barrierefreien Bezirk ist Steglitz-Zehlendorf noch meilenweit entfernt. Treffpunkt ist der S-Bahnhof Wannsee; bleibt zu hoffen, dass alle Aufzüge funktionieren (Freitag, 8. September, 14 Uhr).

Die Touren im Überblick Auf der Website steglitz-zehlendorf.de/spaziergangsmonat listet das Amt alle Spaziergänge auf. Die Angebote sind nicht nur gesundheitsfördernd und gemeinschaftsstiftend, sondern auch kostenlos.

Ähnlich zum Nachdenken angeregt könnten Spaziergänger und Spaziergängerinnen am 22. September werden. Dann wandert Verkehrs- und Umweltstadtrat Urban Aykal (Grüne) mit Interessierten durch Zehlendorf-Mitte. Gemeinsam werden Orte der Klimaanpassung besucht. Wie kann Starkregen begegnet werden? Wo ist extreme Hitze gut zu ertragen? Welches Stadtgrün kann es mit den häufiger auftretenden Dürren aufnehmen? „Wir wollen mit Ihnen diskutieren, welche Maßnahmen unternommen werden, um Steglitz-Zehlendorf für die Folgen des Klimawandels zu rüsten und welche Schritte für die Zukunft weiter geplant ist.“ Schritte führen zu Schritten.

„Die ganzen Kastanien in der Ringstraße standen in hellen Flammen": Nachbarin Renate Clarus hat als Kind die Lankwitzer Bombennacht erlebt. Ihre Familie verlor in dieser Nacht alles, und doch hatten sie und ihre Mutter großes Glück

