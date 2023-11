Sportgala in Siemensstadt Schon 300 Top-Sportler haben sich angemeldet

Spandau ehrt seine Titelträger einmal im Jahr mit einem großen Fest. Eine ganz besondere Sportlerin oder Sportler des Bezirks erhält sogar einen Ehrenstein im Südpark, diesem wunderbar grünem Sportpark an der Heerstraße (wo sich bis 1974 übrigens ein Freibad befand). Wie ist der Stand der Planung? „Die Ehrung findet wieder beim SC Siemensstadt an der Buolstraße statt – am 20. März 2024“, erzählte jetzt Sportstadträtin Carola Brückner, SPD, dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels.

Geehrt werden sollen Berliner Meister, Deutsche Meister und die Plätze 1 bis 3 bei internationalen Wettkämpfen (WM, EM, Special Olympics). Bis Donnerstag, 30. November, kann man sich noch anmelden. Aber schon jetzt sind mehr als 300 Anmeldungen aus Spandau eingegangen, so Brückner.

Das riesige Sportgelände ist die erste Adresse des SC Siemensstadt, einem der größten Sportvereine Berlins (über 6000 Leute) - dort liegt auch das beliebte Schwimmbad aus dem Jahr 1984. Neben der Schwimmhalle mit den vielen, vielen Sporträumen liegt das Stadion des SC Siemensstadt, wo der Klub übrigens am 20. Dezember 2023, 17.30 Uhr, zum gemeinsamen Weihnachtssingen lädt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wenn Sie mehr aus Spandau lesen möchten, legen wir Ihnen unseren Tagesspiegel-Newsletter für Spandau ans Herz: mit exklusiven Nachrichten, Debatten, Ideen, vielen Terminen und ganz persönlichen Tipps - wie diesem hier aus Ribbeck. Den Spandau-Newsletter gibt kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.