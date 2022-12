Städtepartnerschaft Berlin-Lichtenberg baut Solaranlage in Vietnam

Das Dong Xuan Center erzeugt auf seinem Dach jetzt Ökostrom. Es ist aber nicht vom bekannten Berliner Asia-Markt an der Herzbergstraße in Lichtenberg die Rede, sondern dem in Hoàn Kiếm, einem Innenstadtbezirk der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden