Straßen klimafit machen Neuköllner Straße wurde als Modellprojekt umgestaltet

Das Neuköllner Bezirksamt hat die Weisestraße im Schillerkiez umbauen lassen: In einem Modellprojekt solle erprobt werden, wie Berlins Straßen klimafiter werden könnten, teilte das Amt mit. In den vergangenen Wochen seien die Gehwege saniert und auch Baumscheiben vergrößert worden, hieß es in einer Mitteilung.

Auf dem Stück zwischen Mahlower und Selchower Straße wurden demnach auch Teile der eigentlichen Straße zu Gunsten der anliegenden Bäume entsiegelt. Auch entlang der Gehwege sei in mehreren Bereichen Pflaster entfernt worden, um die Straßenbäume besser mit Regenwasser zu versorgen.

So würde den Bäumen auch unterhalb der Fahrbahn ermöglicht, Wurzeln auszubreiten. Dafür sei der Boden gelockert und durch neuen Boden ersetzt worden, die Oberfläche sei jetzt wasserdurchlässig. Fahrradbügel sollen verhindern, dass der Boden über den Wurzeln übermäßig verdichtet wird. Außerdem seien zwei neue Bäume gepflanzt worden.

„Damit Straßenbäume unsere Kieze noch lange kühlen, müssen wir ihnen das Leben leichter machen. In der Weisestraße erproben wir konkret, wie wir unsere Straßen klimafit machen können“, teilte der zuständige Verkehrsstadtrat, Jochen Biedermann (Grüne), dazu mit.

Die Planungen für den Umbau der Weisestraße seien beim „Forum Regenwasser: 10 Ideen für die Schwammhauptstadt“ der Berliner Regenwasseragentur im vergangenen Jahr unter die Top 10 der eingereichten 73 Ideen gekommen. Außerdem seien auch die Ergebnisse des Baumkonzeptes für den Schillerkiez in die Planungen mit eingeflossen.