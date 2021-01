Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 236.000 Mal abonniert. Mit rund 32.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Damit Autofahrer endlich nicht mehr verbotenerweise die Prinzregentenstraße in Wilmersdorf durchqueren, die seit rund zehn Jahren als Fahrradstraße ausgewiesen ist, hat das Bezirksamt nun eine "Diagonalsperre" mit Pollern an der Ecke Durlacher Straße errichtet. Doch prompt gibt es Kritik. Das Netzwerk Fahrradfreundliches Charlottenburg-Wilmersdorf twitterte vier Fotos, um zu zeigen, dass Autos noch immer durch die Sperre passen. Die BVV-Linksfraktion kommentiert dies mit der an das Bezirksamt gerichteten Frage: "Nicht euer Ernst???". Bau- und Verkehrsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) reagiert gelassen. An diesem Freitag "kommt noch ein weiterer Poller hin", sagte er uns. Danach betrage die Lücke rund 2,20 Meter. Und das entspreche dem Berliner "Leitfaden zur Umsetzung von Fahrradstraßen". Demnach gehören zu einem 1,75 Meter breiten Radstreifen beiderseits "Sicherheitsabstände" von je 25 Zentimetern zu den Pollern. Damit lasse sich nicht völlig verhindern, dass Autofahrer hindurchfahren, gibt Schruoffeneger zu. Andererseits findet er die Sperre "deutlich genug". Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona-Update: "Lockdown" wird verlängert und verschärft – Bezirk verteilt Schutzmasken an Bedürftige

Wie die neue Pfarrerin im Campus Daniel ohne Gottesdienste den Kontakt zur Gemeinde sucht

Senat vs. Bezirk – wer gestaltet die Zukunft der City West?

Grüne wollen Wochenmarkt retten, SPD fordert neuen Radweg in Grunewald, CDU möchte die Wilhelmsaue verschönern – unsere Vorschau auf die BVV

Wahlkreisprognose sagt rot-grün-rote Mehrheit voraus

Politiker streiten ums Baden im Halensee

Freilichtbühne in der Jungfernheide soll wieder bespielt werden

Warum eine alte Villa in Westend verwahrlost wirkt

