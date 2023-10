Streit um Geflüchtetenunterkunft in Berlin Anzeigen und Platzverbote für Anwohner

Der Neubau-Streit in Berlin-Pankow geht auch am Donnerstag weiter. Nach Angaben der Anwohnerinitiative „Grüner Kiez Pankow“ wurden inzwischen vonseiten der Polizei und der Gesobau Anzeigen erstattet und Platzverbote verhängt. Anlass ist die Konfrontation am Mittwoch, als Anwohner nach Angaben des städtischen Wohnungsbauunternehmens die Einfahrt blockierten, um die Anlieferung von Baumaterialien zu verhindern.