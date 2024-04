Tagesspiegel-Umfrage So zufrieden sind Sie in den Berliner Bezirken

Abends noch eben ein Bier vom Späti holen, am Wochenende an einem Kurs in der nahe gelegenen Volkshochschule teilnehmen oder umstandslos mit Bus oder Bahn ins nächste Kino fahren – nicht in allen Bezirken ist das gleichermaßen einfach.

In unserer Tagesspiegel-Bezirke-Umfrage wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen, wie zufrieden sie mit ihrer Umgebung in Berlin sind. 5600 Menschen haben an der nicht-repräsentativen Online-Umfrage teilgenommen – die meisten aus Spandau (754), vor Charlottenburg-Wilmersdorf (742) und Steglitz-Zehlendorf (687). Die wenigsten Teilnehmenden kamen aus Marzahn-Hellersdorf (162).

Natürlich unterscheiden sich mitunter auch die einzelnen Ortsteile und Kieze innerhalb eines Bezirks stark voneinander. In Reinickendorf etwa hat Frohnau vergleichsweise wenig mit dem Märkischen Viertel gemein, Prenzlauer Berg teilt außer der Zugehörigkeit zum Bezirk Pankow relativ wenig mit Karow. Und dennoch zeigen die Umfrage-Ergebnisse einen Bezirks-Durchschnitt, der spannend sein kann.

Im Folgenden präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse zu den fünf Themenkomplexen allgemeine Zufriedenheit, Mobilität, Bildung, Freizeit und Nahversorgung.