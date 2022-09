Traditionsreiche Berliner Kneipe Das „Lentz“ ist wieder da

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 268.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Im März 2020 musste das traditionsreiche Gasthaus Lentz am Stuttgarter Platz schließen. Doch nun hat die langjährige Mitarbeiterin Davaakhuu Seesregdorj alias Dagi das Lokal gemietet, monatelang renoviert und wiedereröffnet. Stammgäste müssen sich nicht umgewöhnen. An der Einrichtung wurde wenig verändert, und auch das frühere Personal hat die Wirtin großenteils übernommen. Noch ist der Betrieb allerdings eingeschränkt. „Es gibt derzeit kein Essen, und wir öffnen erst abends“, sagt die Gastronomin. Die Geschichte des Gasthauses Lentz begann 1983 am vorherigen Ort der Kneipe „Schultheiss-Stuben“. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Öffentliches WLAN-Netz kommt nur langsam voran

Pfarrer der Gedächtniskirche geht in den Ruhestand – kümmert sich aber weiter um die Gebäudesanierung

Neuer Ärger um Riesenposter an Baugerüst

Spenden sollen Weihnachtsbeleuchtung am Ku’damm retten

Bürgerbegehren gegen mehr Parkgebührenzonen

Wir verlosen Konzertfreikarten

Gedenktafel für Wolfgang Neuss

Berliner Freiwilligentage: So läuft unsere Ehrenamts-Aktion „Gemeinsame Sache“

Feuerwache in der Rankestraße modernisiert

Eisstadion öffnet erst im Dezember

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite