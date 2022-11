Tagesspiegel Plus Umstrittene Bürotürme in Prenzlauer Berg : Investor will Park umgestalten, Berliner Bezirk reagiert entsetzt

Ein Investor will zwei Hochhäuser am Alten Schlachthof errichten und im Gegenzug einen öffentlichen Park aufwerten. Anwohner wittern einen Skandal-„Deal“ mit dem Bezirk.