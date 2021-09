Der Bezirk Pankow will dem Senat das umstrittene Neubauprojekt "Karow Süd" nicht wieder entreißen. Das erklärte der zuständige Bezirksstadrat Vollrad Kuhn (Grüne). Den geplanten Bau von 3.200 Wohnungen im Norden Pankows lehnt die Bezirksverordnetenversammlung in dieser Form ab, deshalb zog Berlins Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) das Vorhaben unlängst an sich. Stadtrat Kuhn hatte dem zugestimmt und dazu erklärt, sein Bezirksamt sei mit "Karow Süd" ohnehin überfordert.

Als "übergriffiges Verhalten" des Landes wertet dies hingegen die BVV. Sie forderte Anfang September per Beschluss, dass der Bezirk die Planungen wieder "in eigener Zuständigkeit" durchführen soll. Doch Kuhn hält das für nicht mehr umsetzbar. Senator Scheel habe sich "eindeutig erklärt. Alle notwendigen Unterlagen mussten seinem Sonderreferat schon vier vor der letzten BVV übergeben werden."

[Dieser Text stammt aus dem Pankow-Newsletter vom Tagesspiegel. Den kompletten Pankow-Newsletter gibt es kostenlos unter leute.tagesspiegel.de]

Man werde Scheel zwar "jetzt totzdem das neue BVV-Ersuchen übergeben", so Kuhn. Doch der Stadtrat bleibt bei seiner Einschätzung, die Angelegenheit sei für Pankow eine Nummer zu groß: "Da wir aktuell 121 B-Plan-Verfahren haben und wichtige neue hinzukommen, konnten wir eine kurzfristige prioritäre Bearbeitung der B-Pläne (...) auch angesichts unserer knappen Personalressourcen (...) nicht zusagen."

Erschwerend komme hinzu, dass die von der Senatsverwaltung vorgegebenen Wohnungsbauzahlen von der BVV abgelehnt würden. "Der Senat hat uns gegenüber darauf bestanden hat, die in den ursprünglichen Planungen vorgesehene Anzahl von etwa 3.200 Wohnungen auch zu verwirklichen", so Kuhn. Das sei "infolge des gegenteiligen BVV-Beschlusses" jedoch für sein Amt "gar nicht möglich".

Es sei daher folgerichtig, dass der Senat das Vorhaben "wegen gesamtstädtischer Bedeutung" nach dem Baugesetzbuch an sich gezogen habe, so Kuhn: "Die haben dafür natürlich auch genügend Personal."

Und hier mehr der aktuellen Themen im Newsletter aus Berlin-Pankow

- "Karow Süd": Bezirksverordnete wehren sich gegen "übergriffigen" Senat

- Streit um Thälmann-Denkmal: Historiker tritt aus Bezirks-Kommission zurück

- "Nicht ungefährlich": Bezirksamt betrachtet die starke Zunahme von Radkurierdiensten auf Gehwegen mit Sorge

- Ärger um den BSR-Hof in Prenzlauer Berg: Wird die Malmöer Straße nun asphaltiert?

- Für 130 Wohnmobile: Vorstoß für temporären Campingplatz in Prenzlauer Berg

- Kreuzkröte jetzt bundesweit "stark gefährdet": Wackelt das "Pankower Tor"?

- Erste Schallschutzschale für den Mauerpark: Hilft sie den lärmgeplagten Anwohnern wirklich?

- Zukunft der Kulturbrauerei: BVV beschließt Sicherung, TLG bestreitet "Verkaufsprozess"

- Graffiti und Vandalismus: Diese Pankower Bahnhöfe sind am stärksten betroffen

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle zwölf Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon mehr als 250.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt darüber, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen. Schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.