„Unsere kleine Sport- und Erholungsoase“ 100 Jahre Tennis im grünen Lichtenberg

Gut was los in der Sportszene: Hier ein schneller Blick in den Sportteil des Lichtenberg-Newsletter, den Sie in voller Länge und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten.

100 Jahre Tennis im grünen Lichtenberg. Matsch, Glätte, Frost sind beim Tennis nicht förderlich, also geht die Saison zu Ende – auch beim Lichtenberger Tennisclub, der seine Heimat am Gutspark nahe der Alten Pfarrkirche hat (200 Sportler, Vorstand Martin Bleßmann). Motto des Vereins: „Tennis mitten im Grünen“, denn „mit unseren fünf Tennisplätzen, dem Clubhaus sowie einem Sanitär- und Umkleidetrakt ist die Anlage heute eine kleine Sport- und Erholungsoase mitten in der Großstadt, nur 250 Meter von Friedrichshain entfernt.“ Die Geschichte der Anlage geht wohl bis in die 20er Jahre zurück – hier ein Lesetipp zur interessanten Historie: ltc.berlin/die-vereinsgeschichte. Aber nicht vor der Herbstarbeit drücken, denn der Vorstand ruft: „Die Sommersaison nähert sich dem Ende. Wir rufen daher alle Mitglieder zum gemeinsame Arbeitseinsatz am Samstag, den 4. November 2023 ab 10 Uhr auf.“ Die Anlage wird geputzt, gekärchert, gefegt und abgebaut – damit der Winter kommen kann. Der Klub im Netz: ltc.berlin.

Servus, Eisbären! Auch schon wieder 15 Jahre her: Damals zogen die Eisbären vom rustikalen Wellblechpalast in Hohenschönhausen in die neue, schicke Halle am Ostbahnhof. Dort waren am Wochenende gleich zwei Mannschaften aus Bayern zu Gast: Die Eisbären verloren am Freitag gegen die Straubing Tigers (3:4) nach Penaltyschießen und gewannen dafür am Sonntag gegen München (6:2). Durch den Sieg im Spitzenspiel gegen die Gäste aus der bayerischen Landeshauptstadt verteidigten sie den ersten Platz in der Tabelle. Nächstes Heimspiel: Am 22. Oktober gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Traditionsderby im Pokal. Zwei ehemalige Fußball-Erstligisten spielten am Wochenende im Berliner Pokal gegeneinander. Der BFC Dynamo trat am Sonntag im kleinen, engen Stadion an der Neuköllner Oderstraße bei Tasmania an – und gewann 2:0 gegen Tasmania. Lichtenberg 47 wiederum musste quer durch die Stadt zum SC Siemensstadt nach Spandau reisen. Der haushohe Favorit aus Lichtenberg siegte 12:0 beim SC Siemensstadt. www.fussball.de

