Die Verkehrssituation im Reuterkiez im Norden von Berlin-Neukölln bewegt die Anwohner:innen und die Politik. Einige Eltern wollen nicht auf den langwierigen Prozess warten, der mit dem dort geplanten Kiezblock und Verkehrskonzept einhergeht – sie fordern sofortige Maßnahmen, um den Schulweg zum Campus Rütli sicherer zu machen.

Eine Elterninitiative beklagt vor allem die Verkehrssicherheit für Grundschulkinder auf der Weserstraße im Abschnitt zwischen Pannier- und Reuterstraße. „Aktuell wurden Eltern wieder aufgerufen, die Kinder ehrenamtlich über die Straße zu begleiten, was jedoch nur sehr begrenzt möglich ist und daher müssen die Kinder häufig alleine die Weserstraße überqueren, wo inzwischen vor allem der Durchfahrts- und Lieferverkehr stark zugenommen hat“, schildert Julius Richter von der Initiative die Situation.

Er beklagt, dass – obwohl die Weserstraße bekanntlicherweise Fahrradstraße ist – der Durchfahrtsverkehr weiter die Weserstraße nutze und auch von der Google-Navigation hier entlang geführt würde.

Das Problem sei besonders gravierend, da sich der Umzug der Grundstufe auf den Campus Rütli verzögert: Die Kinder müssen also zwischen dem Gebäude der Grundstufe in der Weserstraße 12 und dem Hort in der Nansenstraße zum Teil mehrmals täglich die Weserstraße überqueren. Die Elterninitiative fordert daher, den Durchfahrtsverkehr über die Weserstraße zu verhindern. Bauliche Maßnahmen sollen für ein geringeres Tempo sorgen.

Ein weiteres Problem seien falsch geparkte Autos vor dem Gebäude der Grundstufe und eine zu kurze Grünphase der Ampel an der Pannierstraße, die die Kinder auf dem Weg zum eigentlichen Campus Rütli kreuzen müssen.

Ähnliches Problem bei der Fliederbusch-Grundschule in Rudow

Von einer unsicheren Verkehrssituation sind allerdings nicht nur die Grundschulkinder der Rütli-Schule betroffen: So klagen etwa auch Eltern der Kinder der Fliederbusch-Grundschule an der Kornradenstraße in Rudow insbesondere über Falschparker:innen an der Neuköllner Straße.

Auf Antrag der CDU (unter Beitritt von SPD und Grünen) soll bei der Bezirksverordnetenversammlung ein sicherer Übergang in der Neuköllner Straße, Höhe Kleestraße beschlossen werden. Der Antrag fordert speziell ein Halteverbot, damit parkende Lkws nicht mehr den Übergang zur Mittelinsel blockieren.