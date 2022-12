Vandalismus an der Humboldt-Bibliothek 6500 Euro Schaden nach Randale in Berlin-Tegel

Unbekannte haben die Draußen-Ausstellung auf der Seewiese der Humboldt-Bibliothek in Berlin-Tegel mutwillig zerstört. Die Ausstellungsstelen wurden aus dem Boden gerissen, Bildhalter abgerissen und zerfetzte Teile in den Zufluss zum Tegeler See geworfen. Der Schaden beläuft sich auf über 6.500 Euro. Darüber berichtet der Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel, dessen aktuelle Ausgabe Sie unter tagesspiegel.de/bezirke bestellen können.

Die Mittel für die aufwändige Installation der Stelen stellte die Senatsverwaltung für Kultur und Europa im Rahmen des Projekts Draußenstadt zur Verfügung. Eine Instandsetzung sei bis auf weiteres nicht möglich.

Kinder und Jugendliche der Jugendkunstschule „Atrium“ und die Stadtbibliothek Reinickendorf hatten im Sommer, anlässlich des 700. Geburtstags von Tegel, zu einer Entdeckungsreise durch den Ortsteil Tegel eingeladen. Gemalte oder digital erfasste Bilder wurden Teil einer Freiluftausstellung auf der Seewiese der Humboldt-Bibliothek (Karolinenstraße 19). Zudem sprachen die jungen Künstlerinnen und Künstler eigens verfasste Texte zu den Aufnahmen ein, die mittels QR-Code am Bildrand abgespielt werden konnten.

Spaziergehende hatten Gefallen an den Arbeiten gefunden. Auch Christiane Bornett, Leiterin der Humboldt-Bibliothek beteuert die Zusammenarbeit: „Wir haben diese begehbare Ausstellungsfläche hinter der Humboldt-Bibliothek erst in diesem Spätsommer vor allem für die Sprach- und Leseförderung von Kindern und Jugendlichen geschaffen. Im Vorübergehen haben sehr viele Menschen die Ausstellung aufmerksam genossen. Wir sind darüber mit vielen ins Gespräch gekommen.“

Das Bezirksamt hat Anzeige bei der Polizei erstellt. Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen (SPD) hofft, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können.

