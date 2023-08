Vandalismus über der Autobahn Unbekannte fällen sieben junge Bäume in Berlin-Neukölln

Insgesamt sieben junge Laubbäume haben Unbekannte in den vergangenen Wochen im Carl-Weder-Park in Berlin-Neukölln mutwillig zerstört. Der Park liegt über der Tunneldecke des Britzer Tunnels und wird als sogenannte Ausgleichsfläche für die darunter liegende Stadtautobahn von der Autobahn GmbH betreut.

Die Bäume seien alle etwa drei Meter hoch gewesen und mit einer Axt gefällt oder halb durchgesägt worden, teilte Ralf Brodel von der Autobahngesellschaft mit. Nach einer Bestandsaufnahme und Dokumentation habe man nun Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet.

Der materielle Schaden pro Baum liegt laut Brodel bei rund 1000 Euro. „Allerdings wiegt der Schaden an der Natur erheblich höher, ebenso wie der Schaden des verloren gegangenen Erholungswerts für die Besucherinnen und Besucher der Parkanlage“, so Brodel.

Baumvandalismus ist kein neues Phänomen

Besonders erschreckend sei, dass diese Form des Naturvandalismus in den vergangenen Jahren in allen vier von der Autobahn GmbH betreuten Berliner Parkanlagen beobachtet worden sei. Täter:innen seien bislang in keinem der Fälle ermittelt worden.

Auch in Neukölln ist Baumvandalismus kein neues Phänomen. Zu einem ähnlichen Vorfall in der Schudomastraße sagte Umweltstadtrat Jochen Biedermann (Grüne) dem Tagesspiegel im vergangenen Jahr: „Bäume werden immer mal beschädigt, aber ein größeres Problem ist das zum Glück bisher nicht. Für Vandalismusschäden bezahlen wir letztlich alle. Ich kann die Neuköllner:innen daher nur ermutigen, mögliche Hinweise weiterzugeben.“

In Treptow-Köpenick machte vor zwei Jahren ein „Baummörder“ die Runde, der unter anderem eine 200-jährige Eiche vergiftet hatte. Neben blinder Zerstörungswut (oder einfach Langeweile) als Motiv nannte Senatsumweltexperte Derk Ehlert dem Tagesspiegel damals drei häufige Gründe für illegale Baumfällungen: Baustellenzufahrten räumen, Gebäude mit mehr Licht versorgen und Parkplätze schaffen. Für den Carl-Weder-Park kommt keines dieser drei Motive so richtig in Betracht.