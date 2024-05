Verbot im Volkspark Berlin-Friedrichshain Grillen nur noch auf 46 Parzellen erlaubt

„Sommerzeit ist Grillzeit“, schreibt das Bezirksamt in einer Mitteilung. Grillzeit bedeutet allerdings auch immer: viel Müll in den Parks. Das Grillen ist übrigens lediglich auf drei offiziellen Flächen im Bezirk erlaubt. Der Volkspark Friedrichshain ist besonders beliebt, die Wiese am Neuen Hain wird bereits begrillt. Der Bezirk will das seit Jahren ändern und hat ausgewiesene Grillflächen gegen eine Pfandgebühr und mit Anmeldung geschaffen.

Das Grillen im Volkspark ist nur auf der ausgewiesenen Grillwiese erlaubt. Nach dem Grünanlagengesetz können Verstöße mit bis zu 5000 Euro geahndet werden. In der Regel wird allerdings zunächst ein Verwarnungsgeld von 55 Euro erhoben. Für die Einhaltung des Grillverbots im Park ist das Ordnungsamt zuständig. Spezielle Kontrollen sind bisher nicht vorgesehen.

Bezirke-Newsletter: Friedrichshain-Kreuzberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Für eine bessere Übersicht sollen 46 nummerierte Steinplatten sorgen (ca. 40 x 40 cm), auf der großen Wiese, umgeben von der Margarete-Sommer-Straße und Danziger Straße. „Auf genug Abstand zu den Bäumen und den Sportflächen wurde geachtet“, heißt es vom Bezirksamt.

20 Euro Pfand muss bezahlen, wer im Volkspark Friedrichshain grillen möchte.

Die Plätze können online gebucht werden. Das benachbarte Café „Neuer Hain“ verteilt die Grillmarken gegen eine Pfandgebühr von entweder 20 Euro plus Ausweis oder 50 Euro. Eine Grillmarke muss am Grill befestigt werden. Die Saison läuft bereits ab April und geht bis Ende Oktober.

Die Gegend um den Grillbereich wird derzeit verschönert. © Robert Klages

Die kleine Wiese hingegen, auf der bislang auch gegrillt werden durfte, wird nun renaturiert. Dazu wird die baumfreie Fläche umzäunt und das Schild „Grillwiese“ entfernt. Sie steht den ganzen Sommer lang den Parknutzenden nicht zur Verfügung.

Dies ist ein Text aus dem Newsletter für Friedrichshain-Kreuzberg, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört. Weitere Themen aus dem heute gesendeten und für Sie hier sofort bestellbaren Newsletter:

Nach Antisemitismusvorwürfen: Jugendhilfeausschuss missbilligt Kündigung für „Frieda e.V.“

„Wir machen keine Politik, sondern Essen“: Israelisches Restaurant wird antisemitisch angefeindet und verlässt den Kiez

Betreutes Grillen für 20 Euro: 46 Grillplätze im Volkspark Friedrichshain

Grillverbot für die restlichen Flächen des Volksparks

Was darf hinein? Kostenlose, persönliche Schließfächer für obdachlose Menschen

Diese 10 Straßen im Bezirk werden zu temporären Spielzonen für Kinder

Künstler fordert Tag der Offenen Ateliers für Friedrichshain und bietet sich als Organisator an

Behördenpingpong: Bürger meldet defekte Toilette, Ordnungsamt will damit nichts zu tun haben

Wie sieht eine queere Sprache aus? Kettengedicht in Laut- und Gebärdensprache

Filmabend: Migrantische Perspektiven auf den Mauerfall

Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter - jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.