„Vergessen und vorbei?“ Ausstellung über das Kriegsgefangenenlager Berlin-Lichterfelde kommt nach Steglitz

Am Montag, 12. Juni, wird um 18.30 Uhr Eröffnung gefeiert: Die Ausstellung des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit über das Kriegsgefangenenlager Stalag III D, Kommando 500, ist nach der ersten Station in Schöneweide nun in der Schwartzschen Villa am Rathaus Steglitz zu sehen. Bisher ist wenig über das Lager bekannt, in dem die Wehrmacht von 1940 bis 1945 vor allem französische Soldaten internierte.

Erstmals wird in „Vergessen und vorbei? Das Lager Lichterfelde und die französischen Kriegsgefangenen“ die Geschichte des Ortes und der dort Inhaftierten gezeigt. Von der Vorkriegszeit über Einblicke in den Arbeits- und Lageralltag bis hin zur Frage, wie der Geschichte künftig gedacht werden soll, reicht der rote Faden der Ausstellung. Vorgestellt wird auch, was vom ehemaligen Lager heute noch zu sehen ist.

Wie es vor Ort in Lichterfelde-Süd weitergeht, ist allerdings unklar. Bisher liegt für einen neuen Gedenkort, auf dem und um das ehemalige Lager herum wird die Groth-Gruppe 2500 Wohnungen bauen, kein Konzept vor. Auch einen Träger gibt es noch nicht, von einer dauerhaften Finanzierung keine Spur.

Steglitz-Zehlendorf in der Pflicht

Bei einer Podiumsdiskussion im Mai, die im Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit stattfand, sagte der damalige Steglitz-Zehlendorfer Stadtentwicklungsstadtrat Michael Karnetzki (SPD): „Der Bezirk wird sich mehr Gedanken machen müssen, wie das Gedenken gestaltet werden soll.“ Der ausgearbeitete Vertrag zum Erhalt der Baracke sei „eine leere Hülle“. Steglitz-Zehlendorf sei in der Pflicht, sich bei der Suche nach einem Träger stärker als bisher einzubringen. Selber sei der Bezirk nicht in der Lage, den neuen Erinnerungsort zu betreiben: „Das überfordert uns finanziell.“ Ein Betreiber müsse schnell gefunden und dann Mittel akquiriert werden.

Christine Glauning, die Leiterin des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit, begrüßte in der Debatte, „dass der Bezirk mehr Verantwortung übernehmen wolle“. Sie sei optimistisch, dass sich bei der Entwicklung eines Konzepts auch die Frage der Trägerschaft klären lasse.

Die Ausstellung Zu sehen ist „Vergessen und vorbei?“ vom 13. Juni bis zum 27. August. Geöffnet ist die Schwartzsche Villa (Grunewaldstraße 55, 12165 Berlin, S+U Rathaus Steglitz) jeden Tag von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Ob sie bei der Vernissage am Montagabend an das Versprechen des nun ehemaligen Stadtentwicklungsstadtrats erinnern wird, bleibt abzuwarten. Christine Glauning wird, ebenso wie Sozialstadtrat Tim Richter und der neue Staatssekretär für Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Oliver Friederici (beide CDU), Grußworte halten. Kurator Roland Borchers führt dann in die Ausstellung ein.

Lesen Sie jetzt mehr aus Berlins Südwesten

Den Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf, den schon mehr als 31.000 Haushalte abonniert haben, gibt es kostenlos und einmal pro Woche hier: tagesspiegel.de/bezirke. Und hier die weiteren Themen, die Sie in der aktuellen Ausgabe finden.

Vom Fichtenberg die Leviten gelesen: Die Diakonie-Chefin hält die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen für falsch

Aufruhr am Beckenrand: Das PrimaVita-Schwimmbad am Teltower Damm soll weg – das Kinder- und Babyschwimmen steht ab 2024 auf der Straße

Das PrimaVita-Schwimmbad am Teltower Damm soll weg – das Kinder- und Babyschwimmen steht ab 2024 auf der Straße Zum Einkaufen in „Die Festung”: Am U-Bahnhof Krumme Lanke soll ein XL-Supermarkt gebaut werden

Am U-Bahnhof Krumme Lanke soll ein XL-Supermarkt gebaut werden „Wir haben einen magischen Wald gemalt”: Der peruanische Künstler Shimpu besuchte die 7d des Schadow-Gymnasiums

Der peruanische Künstler Shimpu besuchte die 7d des Schadow-Gymnasiums Geld für Kinder und Jugendliche: 5000 Euro stehen für coole Projekte zur Verfügung

5000 Euro stehen für coole Projekte zur Verfügung SZummer Break Festival: Musik, Sport und Kultur auf dem Rathaus-Parkplatz

Tragödie: 19-Jähriger stirbt auf S-Bahn-Dach

Herr Ex-Bürgermeister, übernehmen Sie! Imkerwechsel auf dem Dach des Finanzamts

Vielfalt feiern: Ein ex- und inklusiver Kinomonat in Kleinmachnow

Ab 5. Juni: Die Berliner Seniorendisco ist zurück

„Viertelstündchen – Zuhörründchen”: Immer donnerstags lädt die Zuhörbank zum Gespräch

Immer donnerstags lädt die Zuhörbank zum Gespräch Ein Must-go: Die Tiermediziner in Düppel feiern wieder

Louisiana meets Teltow: „Hot Jazz Friday”

„Hot Jazz Friday” Vampire, Hexen, Kängurus: Beim Campus Run wiegen gute Kostüme mehr als die Schnelligkeit

Beim Campus Run wiegen gute Kostüme mehr als die Schnelligkeit Wie zum Flughafen BER kommen? In der Leser-Debatte ist keiner richtig zufrieden

Unsere Bezirksnewsletter kommen auf insgesamt über 275.000 Abos. Suchen Sie sich Ihren Bezirk raus! Kostenlos und unkompliziert unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie.