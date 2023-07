Verkehrsberuhigung in Berlin-Mitte Erster Kiezblock des Bezirks wird fertiggestellt

Der erste Kiezblock in Mitte steht kurz vor seiner Fertigstellung. Ende Juli wird das Straßenamt eine Reihe Poller an der Kreuzung Bellermannstraße und Stettiner Straße in Wedding aufstellen, teilt Verkehrsstadträtin Almut Neumann (Grüne) mit. Im August folgt dann die letzte Diagonalsperre an der Kreuzung Grüntalerstraße und Bellermannstraße.

Die Idee für die sogenannten Kiezblocks stammt aus Barcelona. Sie sollen den Durchgangsverkehr aus Wohngegenden heraushalten, da Autofahrer:innen häufig durch die Kieze abkürzen, wenn sich der Verkehr auf Hauptstraßen staut. Durch Diagonalsperren an Kreuzungen werden die Autos umgeleitet. Alle Häuser sind aber weiterhin mit dem Auto zu erreichen.

Im Bellermannkiez entstehen insgesamt fünf dieser Pollerreihen. Polizei, Feuerwehr und die Stadtreinigung können diese bei Bedarf entfernen. Zu Fuß oder mit dem Rad stellen sie kein Hindernis dar. Zudem entstehen laut Bezirksamt neue Grünflächen, Sitz- und Spielmöglichkeiten, zum Beispiel am Eulerplatz, der im Kiezblock gerade neu entsteht und den Anwohnende mitgestalten.

„Mit dem ersten Kiezblock in Mitte haben wir Verkehrsberuhigung in den Bellermannkiez gebracht“, sagt Stadträtin Neumann. „Dort ist es nun sicherer und angenehmer für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind.

Insgesamt will Mitte 12 solcher Kiezblocks in einem Zeitraum von fünf Jahren einrichten. CDU und FDP im Bezirk kritisieren das. Die CDU sieht darin eine Behinderung für den Autoverkehr. Die FDP hat wiederholt angemerkt, dass der Verkehr durch die Umleitungen lediglich in andere Gegenden verlagert werde.

Im neuen Newsletter aus Mitte berichten wir über diese Themen für Sie:

Auf 280.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon beim Tagesspiegel. Und wir freuen uns auch auf Sie! In den Bezirksnewslettern finden Sie exklusive Nachrichten, Kiezdebatten, viele Termine, Links und Tipps – immer Bezirk für Bezirk, einmal pro Woche. Die Tagesspiegel-Bezirksnewsletter gibt es kostenlos unter: tagesspiegel.de/bezirke. Hier weitere Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Tempelhof-Schöneberg lesen können.

Im neuen Newsletter aus Mitte berichten wir über diese Themen für Sie:

Tipps und schöne Orte für die Sommerferien

Klagen abgewiesen: Mohrenstraße darf umbenannt werden

Neues Café Leo eröffnet auf dem Leopoldplatz

Mangelhafte Erinnerungskultur: Geschichtslücken am neuen Tacheles

Friedrichstraße für Straßenfest gesperrt

Mitte ehrt Ehrenamtliche

Steinplatte aus einer Fassade stürzt auf Mitarbeiter der Polizei

Das Kulturforum soll grüner werden

Tipp: Italienische Sommernächte im Monbijoutheater

Ukrainischer Blick auf russischen Filmkünstler: Kino Arsenal zeigt Retrospektive „Tarkovskij Revisited“

Stadtbäume in Not: Wer bekommt die „Goldene Gießkanne“?

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.