Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Seit 2017 ist ein geschützter Radweg in der Siegfriedstraße geplant. Seitdem tut sich wenig. Anfang des Jahres hatten wir im Newsletter zuletzt darüber berichtet und die Fertigstellung bezweifelt. Die Senatsverwaltung für Verkehr, Umwelt und Klimaschutz sagte aber, weiter an der Sache dran zu sein. Allerdings gestalte sich die Umsetzung "schwierig", denn alles sei "komplexer als gedacht". Nun schreibt die Senatsverwaltung: "Der Abschluss der Entwurfs- und Genehmigungsplanung steht unmittelbar bevor."

Aufruf an Künstler:innen: 48 Stunden Lesen

Anna Maria Katz stellt sich vor, neue Leiterin des Lichtenberg Museums

"Anoki" mit neuem Album "Schüsse": Über Rassismus und Kapitalismus

Projekt „GroßstadtDschungel“: Museum Lichtenberg wird zum Kunst-Labor für Kinder

Howoge will Windräder auf dem Dach der "Lise" errichten - Bauamt dagegen

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Gesundheitsstadtrat kritisiert Entscheidung gegen Impfpflicht

Daniel Okafor erzählt von seiner Flucht aus Charkiw

Städtebau-Visionen für den Südosten: Hochhäuser am "Köpenicker Prospekt" und "Manhattan an der Dahme"

Boardinghaus Bohnsdorf: Rechtsstreit geht weiter

Plansche-FKK: Gabrielle Lebreton verklagt das Bezirksamt

Ex-Fußballer "Tusche" Mattuschka stellt seine Fußball-Kneipe vor

Jazzmusikerin Barbara Dennerlein tritt im FEZ auf

Die besten Ferien-Tipps

