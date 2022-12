Vermieter kündigt Musiklokal Traditionsreicher Irish Pub in Berlin muss schließen

Last orders, please! Ende Januar ist leider Schluss im jahrzehntealten Irish Pub an der Bundesallee in Wilmersdorf, den Daniel Feist vor 15 Jahren übernommen und zum Rickenbacker’s Music-Inn gemacht hatte. In der Regel gibt es jeden Tag Livemusik, auch deshalb steht das Lokal in Reiseführern für Berlin.

Laut Feist hat der Eigentümer des grünen Flachbaus den Mietvertrag gekündigt, ohne Gründe zu nennen. Vermutlich gebe es ein Neubauprojekt, schreibt der Wirt einer E-Mail an die Stammkundschaft. Bei den letzten zwei Konzerten am 21. und 22. Januar spielt der Berlin Beat Club. Auch andere Bands, die „uns schon lange Jahre begleiten haben“, wurden zu Abschiedskonzerten eingeladen.

Der Gastronom hatte einen Ersatzstandort gesucht. Aber leider „ist eine Lokalität mit Live-Musik nicht gerade der Lieblingsmieter der Eigentümer“.

Im Rückblick freut sich Feist darüber, er habe „unzählige bleibende Erinnerungen“ gesammelt, viele wundervolle Menschen kennengelernt und große Herzlichkeit erlebt. Plötzlich „wurde man nicht nur von den Musikern, sondern auch von den vielen Stammgästen umarmt“.

