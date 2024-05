Verstärkter Hubschrauber-Einsatz über Berlin-Pankow Sind das wirklich alles Rettungsflüge in Notfällen?

Der Himmel über Berlin-Pankow kommt auch dreieinhalb Jahre nach der TXL-Schließung nicht zur Ruhe. Wie berichtet, haben insbesondere Hubschrauberflüge über dem Bezirk in diesem Jahr stark zugenommen. Der Hauptgrund dafür ist der neue Rettungshelikopter "Christoph 100", der am Klinikum Buch startet und landet.

Aber ob das wirklich alles Notfälle sind, fragt man sich mittlerweile sogar im Bundestag. Dort räumt man ein: "Die Gerüchteküche brodelt." Transparenz soll her - was dahintersteckt, lesen Sie im neuen Pankow-Newsletter, der wegen des Himmelfahrtstags in dieser Woche schon am Mittwoch erschien.

Ärger um neue Geflüchtetenunterkunft: Ein CDU-Abgeordneter will keine Männer im „Familienkiez“ - Anwohner werfen ihm nun vor, er würde durch „Hetzerei“ den „Boden für ausländerfeindliche Aktionen bereiten“.

Ein CDU-Abgeordneter will keine Männer im „Familienkiez" - Anwohner werfen ihm nun vor, er würde durch „Hetzerei" den „Boden für ausländerfeindliche Aktionen bereiten". Pankows Poller-Konter: Der Senat will die Sperre gegen renitente Einbahnstraßen-Falschfahrer nicht finanzieren - der Bezirk bastelt nun seinen eigenen Plan.

Debatte um Straßenmusik: Überraschender Vorstoß für neue Lärmschutzwände im Mauerpark ab - ist das der Durchbruch?

Dauerstaus befürchtet: Wird das neue Dussmann-Logistikzentrum die Straßen rund um Französisch Buchholz künftig noch mehr verstopfen?

Streit um ambitioniertes Wohnbauprojekt: Auf dieser Wiese soll der klimaneutrale Kiez der Zukunft entstehen - doch nicht alle sind begeistert von den Plänen.

Als erstes deutsches Unternehmen: Pankower Firma schickt Satelliten auf die Mondmission der Nasa mit.

Ein Paradies für Hunde: An diesem Ort im engen Pankow haben Vierbeiner jede Menge Platz - und dürfen sich nach Herzenslust austoben.

