Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Pauline Faust:

Es sind so viele Stecknadeln auf der Berlin-Karte, dass man sie nicht auseinanderhalten kann. 15.377 Stück. Jede dieser Nadeln markiert einen Verkehrsunfall aus dem letzten Jahr. Einen Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. 50 der Nadeln sind rot. Sie stehen für die Verkehrstoten. Mit diesem Projekt visualisiert der Verein „Changing Cities“ in einem interaktiven Projekt die Zahlen aus der Verkehrsunfallstatistik. Zoomt man ran, erkennt man die einzelnen Stellen und kann auch lesen, was für ein Unfall sich ereignete. Auch in Friedrichshain-Kreuzberg stecken viele Nadeln, drei davon sind rot. Der Weg zu Vision Zero mit dem Ziel null Verkehrstote ist noch weit. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Wie Babys aus Xhain Bäume pflanzen können

Spontan-Impfung jetzt auch in den Impfzentren

Vorschlag über ein Denkmal für Gastarbeiter:innen am Oranienplatz

Neuer Rudolfplatz wird eingeweiht

Brand in Gorillas Lager in Friedrichshain und Arbeitsminister Heil schaltet sich ein

Familiensportfest am Schlesischem Tor

Parklet-Paten gesucht: Initiativen im Bezirk können sich bewerben

Görlitzer Park ist der Berliner Park mit den meisten Straftaten

Sumpf am Berghain

Ehrenamtliche aufgepasst: Jetzt Aktion für die Gemeinsame Sache registrieren

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Carlotta Cölln:

Gedenken an Erich Fellgiebel: Seine Enkelin erinnert sich an ihren Großvater zum 77. Jubiläum des 20. Juli 1944

Keine Zuständigkeiten bei Beschwerden über Müll

Gespenstisch leere Villen

Der Bezirk hisst die Regenbogenflagge: Ein Zeichen gegen Homophobie und seine polnische Partnerstadt

Lange Wartezeiten beim Bürgeramt

Impfung ohne Termin

Kunstwochenende: 8. Offene Ateliers

Drogenhandel in Lichterfelde

Feierliche Übergabe der Skulptur „Solarica-X“

150 Jahre Ringbahn

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Lotte Buschenhagen:

Vorgekauft: Pankow erwirbt Flora 68

Was lange währt: Schallschutz im Mauerpark kommt im August

Mehr Graffiti für Pankow: Wo im Bezirk gesprüht werden soll – ganz legal

Neun Fragen an die „Volt“: Kandidat*innen im Interview

„Ich bin doch nicht die Bank von Pankow“: Posse um die Außengastro

Wie geht es dem frannz-Club? Ein Gespräch

„Keine Signale von Entspannung“: SPD fordert mehr Schutzplätze für Frauen

Kiezkissen gegen Raserei: Bald auch in Pankow?

Und täglich grüßt die Digitalisierung – es hapert am Bezirks-Homeoffice

Viktoria hoch zwei: So bereitet sich Berlins neuer Drittligist auf sein Debüt im Jahnsportpark vor

190 Jahre Berliner Prater

Nach Sanierung: Dieser Spielplatz ist wieder offen

