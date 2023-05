Vollsperrung in Berlin-Grünau Weiterhin kein Durchkommen in der Regattastraße

Es gibt so Tage, da geht einfach alles schief. Manchmal sind es auch Wochen – oder sogar Monate, wie im Falle der Baustelle auf der Regattastraße in Grünau. Eigentlich wollen die Berliner Wasserbetriebe im vergangenen Herbst nur routinemäßig einen Schmutzwasserkanal in der Grünauer Straße überprüfen.

Doch stellen die Mitarbeitenden überrascht fest: Das Rohr mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern ist auf einer Länge von knapp 150 Metern mit Beton gefüllt – und der ist natürlich längst ausgehärtet. Dass der Beton von der Baustelle der neuen Seniorenheime kommt, ist wahrscheinlich. Die Wasserbetriebe wollen die Leitung frei fräsen, doch machen die Fräsen das nicht mit, ein Beton-Spülwagen kommt ebenfalls nicht weiter, die Spülbürsten brechen ab – die Straße muss aufgerissen, der Kanal komplett ausgewechselt werden.

Was schon jetzt wie ein Loriot-Sketch klingt, geht noch weiter. Bei den Grabungen werden eine Gasleitung und ein Glasfaserkabel beschädigt, die Anwohnenden müssen zur Sicherheit evakuiert werden, die Netzgesellschaft tauscht die Gasleitung aus. Dann passiert lange erstmal nichts, bis dann doch wieder etwas passiert, nämlich in der Nacht zum 28. April: Die Straße ist fast fertig, als eine Trinkwasserleitung, die noch aus dem Jahr 1940 stammt, zerbricht und alles unter Wasser setzt. Außer die Wasserhähne der Seniori:nnen in der Riviera, die erstmal trocken bleiben.

Der gerade erst verlegte Asphalt muss nun an mehreren Stellen wieder aufgerissen werden. Die vorsichtige Prognose der Wasserbetriebe, wann Wasser und Verkehr wieder durch die Regattastraße fließen können: Juni.

Dies ist ein Text aus dem aktuellen Newsletter für Treptow-Köpenick, der jeden Montag erscheint. Weitere Themen diese Woche sind:

